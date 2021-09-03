Grup seks yapmakla övündü! Kanye West'ten Hurricane şarkısıyla iki çocuğunun üstüne Kim Kardashian'ı aldattığını itiraf etti!
Grup seks yapmakla övündü! Kanye West'ten Hurricane şarkısıyla iki çocuğunun üstüne Kim Kardashian'ı aldattığını itiraf etti!
Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan rapçi Kanye West'in Donda albümünde yer alan Hurricane isimli şarkısıyla bu zamana kadar yanlış yaptığı her şeyi itiraf ettiği ünlü rapçi, şarkı vesilesiyle Kardashian'ı ikinci çocuklarından sonra aldattığını itiraf etti.