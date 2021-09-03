Grup seks yapmakla övündü! Kanye West'ten Hurricane şarkısıyla iki çocuğunun üstüne Kim Kardashian'ı aldattığını itiraf etti! Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan rapçi Kanye West'in Donda albümünde yer alan Hurricane isimli şarkısıyla bu zamana kadar yanlış yaptığı her şeyi itiraf ettiği ünlü rapçi, şarkı vesilesiyle Kardashian'ı ikinci çocuklarından sonra aldattığını itiraf etti.

1 10 Reality şov yıldızı Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan rapçi Kanye West hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Şu sıralar yeni albümü Donda'nın çalışmalarıyla uğraşan West'in, Hurricane isimli şarkısının sözleriyle şimdiye kadar yanlış yaptığı her şeyi itiraf ettiği iddia edildi.