Grup Seksin sonu kanlı bitti! Katil zanlısı Elvan Öfkeyle cinsel organını da kesmişim diyerek cinayet anlarını bir bir anlattı!​​​​​​​

Antalya'daki evine arkadaşı Kadir Demir'i çağıran Elvan Küçükaltun ve Alman sevgilisi Nadia Angela Grosser 3'lü olarak ilişkiye girdi.

İddiaya göre cinsel ilişki sırasında Kadir Demir, Alman Grosser'a agresif davranışlarda bulundu. Bu gelişme ile birlikte Küçükaltun ile Demir arasında gerginlik yaşandı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle çıkan kavgada Küçükaltun, Demir'i cinsel organını keserek öldürdü.

3'LÜ CİNSEL İLİŞKİ SIRASINDA CİNSEL ORGANINI KESİP ÖLDÜRDÜ

Cesedi bir parka gömmeye çalışırken yakalanan Küçükaltun gözaltına alındı. İlk ifadesinde Küçükaltun'un , "Ben et doğradım, içim daraldı, biraz hava almaya çıkmıştım" dediği öğrenildi.

'CİNSEL İLİŞKİ SIRASINDA BANA SERT VE AGRESİF YAKLAŞTI'

Olayı detaylarıyla anlatan Elvan: “Kadir, birkaç gün önce Elvan'ı arayarak, 3'lü cinsel ilişki yaşayıp yaşayamayacağımız hakkında konuştu. Biz erken saatlerden itibaren alkol almaya başladık. Saat 15.30 gibi Kadir Demir bizi hal hatır sormak için aradı, onu eve davet ettik. Kadir Demir saat 19.00 sıralarında geldi. Bizi içki içerken görünce, o da içmek istedi. Birlikte içtik. Daha sonra kalktık hep birlikte yatak odasına geçtik ve ilişki yaşamaya başladık. Cinsel ilişki esnasında Kadir'in bana agresif ve sert tavırlar sergilemesi üzerine Elvan'la önce tartıştılar ardından yumruklaştılar. Bu sırada Elvan bana yatak odasından çıkmamı söyledi." şeklinde ifade verdi.

Elvan Küçükaltun'un kendisine zarar verebileceğini düşünerek besledikleri köpeklerle evden çıkıp sahile gittiğini anlatan Grosser, ifadesinde şunları söyledi:

“Bu sırada Elvan beni 3 kere aradı, ilk aramada Kadir'i öldürdüğünü ne yapacağına karar vereceğini söyledi. Daha sonra bir defa daha aradı. Bir süre sonra ben eve doğru gelmeye başladım. Sokakta jandarma araçlarını görünce korkarak geri döndüm. Elvan beni arayarak, eve gelmemi, jandarmaların beni beklediğini söyledi. Eve geldim. 19 Ocak'ta Elvan'ın doğum günüydü, ben o zaman ona hediye olarak sustalı çakı almıştım. Onunla mı öldürdü, bilmiyorum."

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'ÖFKEYLE CİNSEL ORGANINI DA KESMİŞİM'

Elvan Küçükaltun 3'lü ilişki sırasında Kadir Demir'le tartıştıklarını ve kavga ettiklerini anlatarak, “Odada bıçak vardı. Bıçağı almak istedi, ben ondan önce davrandım. Bıçağı aldım ve bıçakladım. Öfkeyle cinsel organını da kesmişim. Çok pişmanım, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" diye konuştu.

Şüphelilerden Elvan Küçükaltun 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Nadia Angela Grosser yurt dışı çıkış yasağı konularak, adli kontrolle serbest bırakıldı.