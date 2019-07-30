Grup Yorum hakkında internette arama yapılıyor. Birçok kişi Grup Yorum'un üyelerinin kim olduğunu merak ediyor. Peki Grup Yorum üyeleri kimler? Ayrıntılar haberimizde.

GRUP YORUM ÜYELERİ KİMLER?

Grup Yorum, Türkiye çıkışlı protest, özgün ve folk-rock gibi müziğin çeşitli dallarında eserler üreten politik bir müzik grubudur. 1985'ten günümüze siyasi görüşlerini müzikleriyle topluma duyurmaya çalışmıştır. Bu yönüyle gruba günümüze kadar 400'ün üzerinde dava açılmıştır. 15 üyesi tutuklanıp hapis yatmış ve çıkardığı 21 albüm ile 2 milyondan fazla albüm satışı yapmıştır.

1987'den başlayarak günümüze kadar 21 albüm çıkaran, Türkiye'de ve Avrupa'da her yıl konser veren grup, bunun dışında yüzlerce kitle eylemine, sokak gösterisine, greve, fabrika ve üniversite işgaline katılmıştır. Uzun yıllar konserleri yasaklanıp, üyeleri gözaltına alınıp, tutuklanmış ve birçok kentte kasetlerinin satılması engellenmiştir. Albümleri, şarkıları suç unsuru taşıdığı iddiasıyla resmi olarak toplatılmıştır Grup Yorum albümlerindeki kimi şarkıların yasa dışı DHKP-C örgütü militanlarına adanmış olmasından dolayı, grup üyelerinin bu örgüt ile organik bağı bulunduğu iddia edilmekteydi.

Yorum, Türkçe dışında, Anadolu'da konuşulan Kürtçe, Zazaca, Lazca, Arapça, Çerkezce dillerinde de şarkılar seslendirmektedir. Müziğinde mey, bağlama, kaval gibi yerel çalgıların yanı sıra, başta gitar olmak üzere keman, trompet, viyolonsel ve obua gibi yerel olmayan pek çok çalgıları da kullanmaktadır. Solo ve koro vokallerin baskın olduğu müziğinde, ritim kompozisyonlarına ve ezgilere yaslanıyor. Folk-rock olarak değerlendirilebilecek bu müzik; ülkenin yerel folk şarkılarından Akdeniz ezgilerine, Latin Amerikalı marşlarından rock müziğe'a kadar birçok tınıyı bir arada dinleyicisine sunuyor.

GRUP YORUM'UN SOLİSTİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Terörist cenazesinde gözaltına alınan Grup Yorum solisti Selma Altın'ın canlı bomba İbrahim Çuhadar'la yan yana olan bir fotoğraf ortaya çıkmıştı. Altın ve Çuhadar'ın 30 Mart 2010 tarihinde DHKP-C terör örgütünün kuruluş yıldönümünde yan yana fotoğraflanan görüntüleri gözlerden kaçmıyordu.

Basın mensuplarına dağıtılan bu görüntülerde Grup Yorum üyesi Selma Altın'ın Sultangazi İlçesi'nde bulunan Gazi 75. Yıl Polis Merkezi'ne düzenlediği saldırıda ölen canlı bomba İbrahim Çuhadar ile yan yana yürürken fotoğrafları vardı.

Öte yandan Selma Altın'ın ve Ezgi Dilan Balcı'nın bazı gösterilere katıldığı görülüyordu. O görüntülerde Altın'ın canlı bomba İbrahim Çuhadar'la yan yana olduğu bir fotoğraf da yer alıyordu.

Olayın ardından canlı bombaya ait parçalar, Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. 14 Eylül'de Adli Tıp önüne gelen Çuhadar'ın arkadaşları ve örgüt yandaşları çevredeki araç, işyeri ve otomobilleri tahrip edip polise saldırmıştı. Sokak aralarına taşan gösteriler sonrasında yaklaşık 26 kişi gözaltına alınmıştı. İşte o gösteride eylemin ön saflarında bulunan Selma Altın, ilerleyen saatlerde gözaltına alınmıştı.