Grup Yorum yazısı işinden etti

Düzce'de bir gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılan ve akabinde iş sözleşmeleri feshedilen Murat Kabak ve Murat Gedik, kovulmalarının sebebinin Grup Yorum'un yapacağı konser hakkında yaptıkları yazılama olduğunu iddia etti. Yaşanan olayda sorumluluğu bulunanlara dava açtıklarını belirten Gedik ve Kabak, Düze Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verdiklerini belirtti.

Bianet çalışanı Ayça Söylemez'in yaptığı habere göre, eski PTT çalışanlarının başsavcılığa verdikleri dilekçede Düzce PTT Başmüdürü ile PTT Merkezi Müdürü'nün 'haksız ve asılsız suçlamalarla iş ve çalışma özgürlüğünü ihlalden' haklarında soruşturma açılmasını talep etti. Müdürlerin kendileri hakkında iş arkadaşlarına asılsız iddialar anlattığını, “o elebaşı, onunla fazla görüşmeyin, örgüt üyesi bu" dediğini iddia eden Murat Kabak, olay hakkında şahitlerinin de olduğunu belirterek "Hatta, iki, üç elebaşı var onları işten çıkartacağız, demişlerdir. İşten çıkarma yetkisi taşeron firmada olmasına rağmen firma üzerinde baskı kurmuşlardır. Bununla ilgili tanıklarım vardır, dinlenmelerini talep ediyorum. Resmi tebligatları taşerona bağlı işçi yapamaz, ancak görevli memurun yapması gerekir. Bizden bu tebligatları götürmemiz isteniyordu, kanuna aykırı olduğu için kabul etmedik. Bana sürekli ‘İşçiler seni dinliyor, söyle tebligatları yapsınlar’ şeklinde baskı geliyordu. İşimle ilgili herhangi bir ihmale dair ise dosyamda uyarı cezası gibi bir şey yok." ifadelerini kullandı.

SAVCIDAN ÇİRKİN YORUM: "TAKDİR SİZİNDİR!"

Murat Kabak tarafından ortaya atılan bir diğer iddia ise, kendisini gözaltına alan savcının PTT'ye yazı gönderdiği niteliğinde. Kabak, açıklamalarında, gözaltına alındıklarına dair savcılıktan PTT’ye 10 Mart’ta resmi yazı gönderildiği, yazıda, 'Bu kişiler örgüt propagandası suçlamasıyla serbest kaldılar, takdir sizindir.' yazdığını ifade etti. Kabak, bu yazıyı gönderen savcı hakkında da Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayette bulunacağını söyledi.

Emniyetin valiliğe, kendilerine dair suçlamalar içeren bir yazı gönderdiğini ve bu kapsamda valiliğin de PTT ile iletişime geçtiğini; bunun üzerine PTT tarafından savunmalarının istendiğini belirten Kabak, haklarında herhangi bir dava açılmamış olmasına rağmen, müdürlerce “kendisini aklamasının” istendiğini söyledi. Bu yazıların ardından savunması istenen Kabak, savunmasında, kendilerinden istenenin hukuka aykırı olduğu, soruşturma neticesinde bir dava açılıp açılmayacağının bile belli olmadığını yazdı.