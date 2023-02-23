Grzegorz Glapka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grzegorz Glapka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grzegorz Glapka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grzegorz Glapka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grzegorz Glapka 22 Kasım 2002 tarihinde Chorzów şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Grzegorz Glapka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grzegorz Glapka Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Grzegorz Glapka'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Grzegorz Glapka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grzegorz Glapka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Grzegorz Glapka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grzegorz Glapka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Lech Academy

30 Haziran 2016 yılında Stadion Slaski Chorzow

1 Temmuz 2016 yılında Legia Altyapı

31 Aralık 2017 yılında Stadion Slaski Chorzow

1 Ocak 2018 yılında AKS SMS U19

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Piast Gliwice II

22 Ekim 2021 yılında Pniowek P.S.

1 Eylül 2022 yılında LKS Lodz

Grzegorz Glapka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grzegorz Glapka şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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