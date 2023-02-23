Grzegorz Gulczynski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grzegorz Gulczynski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Grzegorz Gulczynski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Grzegorz Gulczynski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Grzegorz Gulczynski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grzegorz Gulczynski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Grzegorz Gulczynski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grzegorz Gulczynski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grzegorz Gulczynski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grzegorz Gulczynski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grzegorz Gulczynski 26 Ocak 1996 tarihinde Gdańsk şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Grzegorz Gulczyński şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grzegorz Gulczynski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Grzegorz Gulczynski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Grzegorz Gulczynski'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Grzegorz Gulczynski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grzegorz Gulczynski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Grzegorz Gulczynski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grzegorz Gulczynski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Wisla U19

1 Ocak 2013 yılında Wisla Krakow II

9 Temmuz 2015 yılında Wisla Krakow

31 Ağustos 2016 yılında Rozwój Katowice

1 Mart 2017 yılında Baltyk Gdynia

1 Temmuz 2017 yılında GKS Przodkowo

30 Ocak 2018 yılında Gryf Wejherowo

17 Ağustos 2019 yılında C. Elblag

6 Eylül 2019 yılında Pogon Grodzisk

10 Ağustos 2020 yılında Olimpia Grudz.

30 Temmuz 2021 yılında GKS Jastrzebie

5 Eylül 2022 yılında Gornik Leczna

Grzegorz Gulczynski kimdir

Grzegorz Gulczynski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grzegorz Gulczynski şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arka Gdynia, Lechia Gdańsk, Wisła Kraków

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Grzegorz Gulczynski nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Bozhidar Katsarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bozhidar Katsarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bozhidar Katsarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bozhidar Katsarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jakub Teclaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Teclaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jakub Teclaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Teclaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Raynov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Raynov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Raynov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Raynov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bartosz Zarebski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Zarebski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bartosz Zarebski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Zarebski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi