Grzegorz Gulczynski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grzegorz Gulczynski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grzegorz Gulczynski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grzegorz Gulczynski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grzegorz Gulczynski 26 Ocak 1996 tarihinde Gdańsk şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Grzegorz Gulczyński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grzegorz Gulczynski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Grzegorz Gulczynski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Grzegorz Gulczynski'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Grzegorz Gulczynski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grzegorz Gulczynski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Grzegorz Gulczynski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grzegorz Gulczynski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Wisla U19

1 Ocak 2013 yılında Wisla Krakow II

9 Temmuz 2015 yılında Wisla Krakow

31 Ağustos 2016 yılında Rozwój Katowice

1 Mart 2017 yılında Baltyk Gdynia

1 Temmuz 2017 yılında GKS Przodkowo

30 Ocak 2018 yılında Gryf Wejherowo

17 Ağustos 2019 yılında C. Elblag

6 Eylül 2019 yılında Pogon Grodzisk

10 Ağustos 2020 yılında Olimpia Grudz.

30 Temmuz 2021 yılında GKS Jastrzebie

5 Eylül 2022 yılında Gornik Leczna

Grzegorz Gulczynski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grzegorz Gulczynski şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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