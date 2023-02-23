Grzegorz Janiszewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grzegorz Janiszewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grzegorz Janiszewski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grzegorz Janiszewski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grzegorz Janiszewski 13 Haziran 1996 tarihinde Płock şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Grzegorz Janiszewski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grzegorz Janiszewski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSM Agency yapmaktadır. Grzegorz Janiszewski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Katowice futbol takımında oynamaktadır. GKS Katowice takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Grzegorz Janiszewski'nin GKS Katowice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Grzegorz Janiszewski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grzegorz Janiszewski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Grzegorz Janiszewski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grzegorz Janiszewski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında MKS Polonia U19

1 Ocak 2012 yılında Wisla Plock U19

1 Temmuz 2012 yılında MKS Polonia U19

1 Temmuz 2014 yılında Pol. Warszaw

15 Temmuz 2015 yılında Znicz Pruszkow

26 Temmuz 2017 yılında Stalowa Wola

1 Temmuz 2019 yılında GKS Katowice

Grzegorz Janiszewski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grzegorz Janiszewski şuan GKS Katowice takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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