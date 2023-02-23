Grzegorz Rogala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grzegorz Rogala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grzegorz Rogala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grzegorz Rogala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grzegorz Rogala 12 Ekim 1995 tarihinde Stargard Szczeciński şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Grzegorz Rogala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grzegorz Rogala Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rechtsanwalt Dr. Martin Balcer yapmaktadır. Grzegorz Rogala, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Katowice futbol takımında oynamaktadır. GKS Katowice takımına 5 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Grzegorz Rogala'nin GKS Katowice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Grzegorz Rogala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grzegorz Rogala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Grzegorz Rogala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grzegorz Rogala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Lech U19

1 Temmuz 2013 yılında Lech Poznan II

7 Ocak 2016 yılında Rakow

29 Ağustos 2016 yılında Blekitni

5 Temmuz 2019 yılında GKS Katowice

Grzegorz Rogala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grzegorz Rogala şuan GKS Katowice takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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