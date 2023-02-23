Grzegorz Tomasiewicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grzegorz Tomasiewicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Grzegorz Tomasiewicz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Grzegorz Tomasiewicz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Grzegorz Tomasiewicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grzegorz Tomasiewicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Grzegorz Tomasiewicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grzegorz Tomasiewicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grzegorz Tomasiewicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grzegorz Tomasiewicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grzegorz Tomasiewicz 5 Mayıs 1996 tarihinde Jaworzno şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grzegorz Tomasiewicz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini box2box Football Agency yapmaktadır. Grzegorz Tomasiewicz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Grzegorz Tomasiewicz'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Grzegorz Tomasiewicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grzegorz Tomasiewicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Grzegorz Tomasiewicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grzegorz Tomasiewicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Legia II

13 Şubat 2015 yılında Arka Gdynia

13 Temmuz 2016 yılında Pogon Siedlce

30 Haziran 2018 yılında Arka Gdynia

1 Temmuz 2018 yılında Stal Mielec

1 Temmuz 2022 yılında Piast Gliwice

Grzegorz Tomasiewicz kimdir

Grzegorz Tomasiewicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grzegorz Tomasiewicz şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Szczakowianka Jaworzno, MCKiS Sokół Jaworzno, Ruch Chorzów, Legia Warszawa

Grzegorz Tomasiewicz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U20 takımında 16 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 6 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 14 numaralı formasıyla 18 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 28 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

Polonya U15 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Grzegorz Tomasiewicz nereli

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