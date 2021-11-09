1-12 Kasım tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından hazırlanan 2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavı ve sonuçlarına yönelik araştırmalara devam etmektedir. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? GSB güvenlik ve temiz görevlisi mülakat sonuçları belli oldu mu? İşte detaylar...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

GSB mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Sınav Kurullarınca 2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavı 01 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden ulaştıkları "Sözlü Sınav Giriş Belgesi"nde belirtilen sınav yeri, tarihi ve saatinde, T.C. Kimlik Numaralı kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı, pasaport) ve sınav giriş belgesi ile hazır bulunacaklardır.

GSB mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Mülakat 1-12 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Mülakatlar bittikten sonra sonuçların açıklanması bekleniyor. GSB mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğu zaman haberimizde yer vereceğiz.