Bandırmaspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Destan dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?"Aşk yok, iş var" demişti! Seda Sayan ve Ata Çağlayan yine iş başında!Son dakika: Yörük kızı Müslüme bulundu mu, öldü mü? Mersin'de kaybolan Müslüme Yağal kimdir? Ne oldu?Güncel Ayçiçek yağı fiyatları 2021 | En ucuz Ayçiçek yağı hangi markette satılıyor 2021?Trendyol efsane günler ne zaman? Trendyol efsane kasım indirimleri başladı mı?Son dakika | Mersin'den acı haber geldi: Müslüme Yağal'ın cansız bedeni bulunduStephen Curry döktürdü! Cavaliers maçında şov yaptı!Alparslan: Büyük Selçuklu 2. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm YouTube izleKalp Yarası 20. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm YouTube izle
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? GSB güvenlik ve temiz görevlisi mülakat sonuçları belli oldu mu?

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? GSB güvenlik ve temiz görevlisi mülakat sonuçları belli oldu mu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından istihdam edilmek üzere 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Mülakata katılan adaylar GSB mülakat sonuçlarını heyecan içerisinde bekliyor. Adaylar, "GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? GSB güvenlik ve temiz görevlisi mülakat sonuçları belli oldu mu? sorularını araştırıyorlar. Detaylar haberimizde...

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? GSB güvenlik ve temiz görevlisi mülakat sonuçları belli oldu mu?

1-12 Kasım tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından hazırlanan 2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavı ve sonuçlarına yönelik araştırmalara devam etmektedir. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? GSB güvenlik ve temiz görevlisi mülakat sonuçları belli oldu mu? İşte detaylar...

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? GSB güvenlik ve temiz görevlisi mülakat sonuçları belli oldu mu?

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

GSB mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Sınav Kurullarınca 2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavı 01 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden ulaştıkları "Sözlü Sınav Giriş Belgesi"nde belirtilen sınav yeri, tarihi ve saatinde, T.C. Kimlik Numaralı kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı, pasaport) ve sınav giriş belgesi ile hazır bulunacaklardır.

01-12 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü mülakatların sonuçları açıklandı. Adaylar, basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? GSB güvenlik ve temiz görevlisi mülakat sonuçları belli oldu mu?

GSB mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Mülakat 1-12 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Mülakatlar bittikten sonra sonuçların açıklanması bekleniyor. GSB mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğu zaman haberimizde yer vereceğiz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT