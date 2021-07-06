2021 yılında YKS'de başarılı olup herhangi bir üniversiteye yerleşen öğrencilerin çoğu KYK yurtlarında barınacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımla "Kontenjan türlerine göre yurt başvurularımız başladı" duyurusunda bulundu. Peki, GSB yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman 2021 son dakika? İşte KYK yurt başvuru tarihleri!

GSB YURT BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, adaylar için kontenjan türlerine göre yurt başvurularının başladığını duyurdu.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021 SON DAKİKA?

GSB yurtları, KYK yurtlarına kayıt yaptıracak olay adayların, 5-10 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınacak. Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

''Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.''

İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrenciler ilk kayıt ücreti öder. Ücretin içerisinde yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Yurttan çıkış yaptıktan sonra ilk kayıt ücreti geri ödenir.

2021 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK’ya ait 6 farklı tipte yurt vardır. Yurt fiyatları 1.tip yurtlardan 6.tip yurtlara doğru yükselişe geçmektedir. Depozito ücreti, KYK yurtlarına girişte bir kereliğine ödenen ve kaldığınız odada bir hasar oluşturmadığınız takdirde yurttan çıkarken tarafınıza ödenen güvence bedelidir.

Yurt Tipi KYK Yurt Ücreti | Depozito Ücreti