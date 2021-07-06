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  3. GSB yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman 2021 son dakika? İşte KYK yurt başvuru tarihleri!

GSB yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman 2021 son dakika? İşte KYK yurt başvuru tarihleri!

Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle milyonlarca öğrenci yurt başvuru tarihlerini araştırmaya koyuldu. Her yıl belirli tarihlerde KYK Yurt başvuru süreci başlıyor. Üniversite öğrencileri ücret dahilinde eğitimleri boyunca devlet yurtlarında barınabiliyor. Peki, GSB yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman 2021 son dakika? İşte KYK yurt başvuru tarihleri!

GSB yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman 2021 son dakika? İşte KYK yurt başvuru tarihleri!

2021 yılında YKS'de başarılı olup herhangi bir üniversiteye yerleşen öğrencilerin çoğu KYK yurtlarında barınacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımla "Kontenjan türlerine göre yurt başvurularımız başladı" duyurusunda bulundu. Peki,  GSB yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman 2021 son dakika? İşte KYK yurt başvuru tarihleri!

GSB YURT BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, adaylar için kontenjan türlerine göre yurt başvurularının başladığını duyurdu. 

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021 SON DAKİKA?

GSB yurtları, KYK yurtlarına kayıt yaptıracak olay adayların, 5-10 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınacak. Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır.

GSB yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman 2021 son dakika? İşte KYK yurt başvuru tarihleri!

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

''Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.''

GSB yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman 2021 son dakika? İşte KYK yurt başvuru tarihleri!

İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrenciler ilk kayıt ücreti öder. Ücretin içerisinde yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Yurttan çıkış yaptıktan sonra ilk kayıt ücreti geri ödenir. 

GSB yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman 2021 son dakika? İşte KYK yurt başvuru tarihleri!

2021 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK’ya ait 6 farklı tipte yurt vardır. Yurt fiyatları 1.tip yurtlardan 6.tip yurtlara doğru yükselişe geçmektedir.  Depozito ücreti, KYK yurtlarına girişte bir kereliğine ödenen ve kaldığınız odada bir hasar oluşturmadığınız takdirde yurttan çıkarken tarafınıza ödenen güvence bedelidir.

Yurt Tipi                                      KYK Yurt Ücreti | Depozito Ücreti

1. Tip KYK Yurtları230314
2. Tip KYK Yurtları250342
3. Tip KYK Yurtları290396
4. Tip KYK Yurtları325444
5. Tip KYK Yurtları360492
6.Tip KYK Yurtları390533
Kıbrıs KYK Yurtları500683
Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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