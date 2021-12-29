Kredi ve Yurtlar Kurumuna yurt yönetim memuru alım şartları ve maaşları için araştırmalar başladı. KYK yurt yönetim memurluğuna KPSSP3 puan türünden alım yapılacak. Bu yıl yurt yönetim memurluğu kadrosuna alınacak personel sayısı 652 olarak belirlendi. Peki, GSB yurt yönetim personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? Yurt yönetimi personel alımı şartları nedir 2022? Haberin detayları....

GSB YURT YÖNETİM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022? YURT YÖNETİMİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEDİR 2022?

GSB personel alımı başvuruları 24- 28 Ocak 2022 tarihinde alınmaya başlayacak. Konuya ilişkin bilgileri paylaşan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Başvurular 24 Ocak-28 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapabilecekler. Altını çizmek isterim ki Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan hiçbir başvuru dikkate alınmayacak.” ifadelerine yer verdi.

BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

- Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

- Adayların öğrenim düzeylerinin ve cinsiyetlerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olması gerekmektedir.

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

- Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ocak 2022 (10:00) – 04 Şubat 2022 (17:00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

2) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

3) Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

5) Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı pozisyonlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.

6) Adayların öğrenim düzeylerinin ve cinsiyetlerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olmasından, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA

1) Duyuruya uygun şekilde yapılan başvurular ile adayların başvurdukları pozisyon ve cinsiyete göre ilan edilen niteliklere uygunluğu Bakanlığımız tarafından incelenecektir.

2) 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak her bir grup için KPSS B grubu KPSS P3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak kaydıyla Ek-1 kontenjan dağılımı listesinde belirlenen boş kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

3) Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

4) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir

SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

KYK YURT YÖNETİM MEMURU GÖREVLERİ

Madde 1- Yurt müdürlüklerinde özel ve gece hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2- Yurtlardaki nöbet hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 101 inci maddesi, Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği?nin 37 inci maddesi ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu talimatta geçen;

a. Özel Hizmet : Normal günlerde 17.30-24.00, hafta sonu ve diğer resmi tatil günlerinde 8.30-24.00, yarım çalışma günlerinde ise 13.00-24.00 saatleri arasında yürütülen hizmeti,

b. Gece Hizmeti : 24.00-8.30 saatleri arasında yürütülen hizmeti,

c. Nöbetçi Amir : Nöbet hizmetlerinin bu talimat hükümlerine göre yürütülmesini denetleyen yurt müdürünü,

d. Nöbetçi Memur : Özel ve gece hizmetlerinin bu talimat esaslarına göre yürütülmesinden sorumlu personeli,

e. Gece Hizmetlisi : Yurtlarda nöbetçi memura yardımcı olmak üzere bu talimat hükümleri çerçevesinde görev yapan hizmetli personeli,

f. Nöbet İzni : Nöbetçi memura gece hizmeti süresince tuttuğu nöbet karşılığında bu talimatta belirtilen esaslara göre kullanılacak izni,

g. Nöbet Defteri : Özel ve gece hizmeti ile ilgili hususların kaydedildiği defteri,

h. Fazla Mesai Ücreti : Her yıl bütçe yasasında belirtilen miktar üzerinden imkanlar ölçüsünde ödenen ücreti,

ı. Fazla Mesai Saati : Normal mesai saatleri dışında yapılan ve bu talimatta belirtilen fazla çalışma saatini İfade eder.