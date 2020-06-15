GSM borcunu tüm ailesine mesaj atarak duyuran avukat yargılanacak

İstanbul Kartal'da ikamet eden davalı Yaşar B., bir GSM firmasına olan borcunu tüm ailesine mesaj atarak duyuran avukat hakkında şikayetçi olduğu ifade edildi. Savcılık Yaşar B. adlı vatandaşı rahatsız eden avukat Suzan A. hakkında iddianame düzenlendi.

İLGİSİ OLMAYAN KİŞİLERE MESAJ GÖNDERMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Suzan A.'nın alacaklı vekili sıfatıyla, müşteki Yaşar B'nin müvekkiline herhangi bir borcu bulunmadığını ve şikâyetçi hakkında yürütülen icra takibinin itiraz üzerine durduğunu bildiği halde mesaj gönderdiği kaydedildi. Şüphelinin müştekinin yanı sıra borçla ilgisinin bulunmayan eniştesi, babası ile annesine mesaj attığı belirtildi.

GERÇEKLE İLGİSİ OLMAYAN MESAJLAR

Suzan A. adlı avukatın gönderdiği mesajda "Sayın muhatap, … isimli GSM firmasına ait borcunuzun ihlali nedeniyle son olarak işlem yapılmadan anaparasından kapatabilmeniz adına yarın ayın son ödeme günüdür aksi hâlde Türk Ceza Kanununun 157 ve 158. maddelerince yarın 'alacaklıyı kasten zarara uğratmak ve taahhüdü ihlal' davası açılarak tarafınıza hapsen tazyik kararı alınacağını tebliğ ederiz" şeklinde çok sayıda gerçeğe aykırı mesajlar göndererek ya da büro çalışanlarını azmettirerek meslek ilkelerine aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilen avukat Suzan A.'nın müştekiyi rahatsız ettiği belirtildi.

Savcılık, şüpheli avukatın 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Şüpheli'nin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı ifade edildi.