GSO Başkanı Ünverdi Ramazan Bayramı’nı kutladı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlayarak, "İçinde bulunduğumuz mübarek günlerin, ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum" dedi.

Adnan Ünverdi yayımladığı mesajında, bayramların birlik, beraberlik ve kaynaşma günleri olduğunu kaydederek, bu güzel değerlerin yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğinin altını çizdi. Ünverdi, 11 ayın sultanı Mübarek Ramazan ayının ardından, ülkemizde ve tüm İslam aleminde bayram sevinci yaşandığını belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Allah hepimize ailemiz ve sevdiklerimizle birlikte nice bayramlara kavuşmayı nasip eylesin. Bayramlar dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, barış ve huzurun tesisine vesile olan müstesna günlerdir. Bu güzel ve özel günlerde dargınlıkları, kırgınlıkları unutup yeni sayfalar açalım. Büyüklerimizi ziyaret edelim, gönüllerini alalım. Çocukların, yetim ve öksüzlerin yüzünü güldürelim. Bayramlar hepimiz için bir fırsat ve bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirelim. Şehit kanıyla sulanmış cennet vatanımızda birbirimizi daha çok sevelim, daha çok kenetlenelim, birliğimize ve dirliğimize sahip çıkalım. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum."

Kaynak: İHA