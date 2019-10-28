GSO Başkanı Ünverdi’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajında, dün olduğu gibi bugün ve yarın da Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Adnan Ünverdi, "19 Mayıs 1919'da başlayan kurtuluş mücadelemizin büyük zaferle noktalanmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare Cumhuriyet idaresidir" diyerek ilan ettiği Cumhuriyetimizin 96. Yıl dönümünü büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin ilanı ile egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiğini belirten Ünverdi, "Milli egemenlik düsturuyla, fark gözetmeksizin idare edilenlerle idare edenleri demokrasi ekseninde buluşturan Cumhuriyet, milletin kendi egemenliğini kendi elinde bulundurduğu yönetim biçimidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aziz şehitlerimizin ve milletimizin büyük fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve gelecek nesillere ulaştırmak da hepimizin en önemli görevidir" ifadelerini kullandı. Çok zorlu şartlarda verilen mücadele ile vatan toprağını emanet bırakıldığına vurgu yapan Ünverdi, "Millet olarak bağımsız vatan toprakları uğruna nice şehitler verdik. Ay yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalansın, hür ve özgür yaşayalım diye ecdadımız kahramanlık destanları yazdı. O günlerden bugünlere gelene kadar da atalarımızın yolunda aziz vatanımız için tek yürek olduk, tehditlere boyun eğmedik. Darbe girişimi ile ekonomik baskılarla üzerimize geldiler, yine bu aziz millet tüm zorluklara göğüs gerdi, oyuna gelmedi. Bu defa yıllardır mücadele verdiğimiz hain terör örgütü, destekçileri ve güç aldığı merkezler ülkemiz üzerinde başka hesaplar peşine düştü. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliği, Suriye halkını teröristlerin zulmünden kurtarmak ve bölgede barış ortamını yeniden tesis etmek için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Kahraman Mehmetçiğimiz hainlerin, terör örgütlerinin ve destekçilerinin oyunlarını bir kez daha bozdu. Bizler de devletimizin istikbalimiz için attığı her adımın yanında olduğumuzu ve Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiğimizi açıkladık. Allah şanlı ordumuzun, kahraman Mehmetçiğimizin her daim yar ve yardımcısı olsun. Tarihi zaferlerle dolu bir neslin evlatları olarak, dün olduğu gibi bugün de hiçbir tehdide boyun eğmeden vatanımıza, bayrağımıza, Cumhuriyet değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onurla kutladığımız Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA