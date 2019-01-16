GSO kurucu başkanı merhum Sani Konukoğlu’nun 25’inci ölüm yıldönümü

Gaziantep Sanayi Odası (GSO)Kurucu Başkanı Sani Konukoğlu'nun vefatının 25'inci yıldönümü münasebetiyle anma mesajı yayımlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, merhum Sani Konukoğlu'nun sanayi başta olmak üzere, birçok alanda Gaziantep ve Türkiye için yaptıklarının unutulmayacağını kaydetti.

Adnan Ünverdi mesajında, "Başta sanayi odamızın kurucu başkanı Sani Konukoğlu olmak üzere, kent sanayisinin gelişmesine öncülük etmiş ve aramızdan ayrılmış tüm geçmişlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onlar yokluklara ve zorluklara göğüs gererek ülkemiz sanayisinin temellerini attılar. Azim ve kararlılıkla kalkınmanın öncüsü oldular. İnsan olarak yaşam felsefemize büyük değerler kattılar. İlkeleri, prensipleri ve hedefleri yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Sani Konukoğlu'nun "İşin hilesi dürüstlüktür" sözünü hatırlatan Ünverdi, 7'den 70'e kulaklara küpe olmuş bu anlayış ve şiarla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Ünverdi, mesajının devamında, "Sanayici büyüklerimizin kentimizin bugünlere gelmesinde yaptıkları çalışmalar ve verdikleri mücadele örneği bizlere her zaman yol gösterici olmuştur. Bizler de Sani Konukoğlu zamanında temeli atılan "Ortak Akıl" anlayışı ile hareket etmeye devam ediyor, projelerimizi bu anlayış çerçevesinde hazırlıyoruz. GSO olarak yaptığımız meclis toplantılarımızda sanayicilerimizin, değerli büyüklerimizin tecrübelerinden her zaman faydalanıyoruz" cümlelerine yer verdi.

Gaziantep Sanayi Odası'nın kurulmasına öncülük eden, odanın kurucu başkanı ve 1989-1990 yılları arasında ilk yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenen Sani Konukoğlu'nun 16 Ocak 1994'te hayatını kaybettiğini aktaran Ünverdi, mesajını, "Odamızın kurulmasında çok büyük emekleri olan Merhum Sani Konukoğlu'nun sanayi, üretim, istihdam ve ihracat alanında çizdiği yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Değerlerine ve bize öğrettiklerine,ilerine sahip çıkarak, ayni azim, kararlılık ve memleket sevdasıyla çalışarak inşallah hedeflerimize ulaşacağız. Kendisini her zaman rahmet ve hayırla yad ediyor, aramızdan ayrılışının 25'inci yılında saygı ve sevgiyle anıyoruz. Allah rahmet eylesin,mekanı cennet olsun" cümleleriyle tamamladı.

Kaynak: İHA