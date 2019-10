GSO ve İSO’dan sanayide güç birliği

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı. Toplantıya 58 ve 59. hükumette Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yapan Ali Coşkun, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO ve İSO meclis ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ekim ayı meclis toplantısı çok sayıda seçkin davetlinin katılımıyla yapıldı. İstanbul Sanayi Odası'nın da katıldığı toplantıda iki il arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Mecliste, sanayi ve ticarette birlikte atılacak adımlar üzerinde durularak İstanbul ve Gaziantep'teki yatırım fırsatları, yürütülen çalışmalar ve hali hazırda mevcut sorunların çözümleri değerlendirilerek, görüş alışverişinde bulunuldu.

"Hepimiz ülkemiz için mücadele ediyoruz"

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Ülkemizin sanayisine öncülük eden iki güzide odası olarak bir aradayız. İstanbul Türkiye'nin öncüsü, Gaziantep de Anadolu'nun öncüsü olan şehirler ve hepimiz ülkemiz için mücadele ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin her alanda gelişip büyüyebilmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya devam edeceklerini belirten Konukoğlu, "Ordumuzun ve milletimizin arkasındayız. Bize düşen her görevde yanlarındayız. Millet olarak asker doğduk. Kimimiz sanayinin, ticaretin, kimimiz ordumuzun askeriyiz. Ülkemizin ileri gidebilmesi için her türlü fedakarlığı gösteririz. Dünya bilsin ki devletimizin, milletimizin, ordumuzun arkasındayız. Hiç bir terör örgütüne asla fırsat vermeyeceğiz. Sanayiciler olarak gençleri terör örgütlerinin elinden kurtarmak için daha çok çalışıp, daha çok üretip, daha çok yatırım yapacağız, bunu herkes bilsin. Dünya ayağını denk alsın" ifadelerini kullandı.

58. ve 59. hükumette Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak görev yapan Ali Coşkun'un GSO'nun kurulmasında büyük emeği ve desteği olduğunu da vurgulayan Adil Sani Konukoğlu, "Bakanımız odamızın kurulmasında büyük destekler verdi. Biz de o günlerden bugünlere geldik. Büyüklerimizden o günlerin zorluğunu çok dinledik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı oldukları dönemde Gaziantep Sanayi Odası'nın kurulmasına onay verdikleri için kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Kuruluşumuzdan 30 yıl sonra kendilerini bugün burada ağırlamaktan şeref ve onur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

"GSO'nun bugünlere gelmesini görmek gurur verici"

58. ve 59'uncu Hükümet Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun da yaptığı konuşmasında Gaziantep Sanayi Odası'nın kuruluşunda bugüne kadar göstermiş olduğu başarıların gurur verici olduğunu belirterek, "Gaziantep Sanayi Odası'nın 30. kuruluş yılında sizlerle beraber olabilme mutluluğunu yaşadığım için Allah'a şükrediyorum. Sadece bu odanın kuruluşunda kurucu başkan olduğu için değil, sadece Gaziantep'in ve ülkemizin sanayileşmesinde öncü, örnek sanayici olduğu için değil, böyle hayırlı evlatlar yetiştirdiği için de merhum Sani Konukoğlu'nu rahmetle anıyorum. Gaziantep Sanayi Odası'nın başarısını gördükten sonra doğru olanda ısrar etmek gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Huzurunuzda emeği geçenleri, Gaziantep'in gelişmesine, ülkemizin gelişmesine katkıda bulunanları şükranla anıyorum. Sanayiyi ihmal etmemek lazım. Sanayisiz kalkınma olmaz" şeklinde konuştu.

"Ülke sanayimizin gücüne güç katacağız"

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de İstanbul ve Gaziantep'in Türkiye sanayisinin lokomotif iki şehri olduğunu belirterek, "Barış Pınarı Harekatı'nda devletimiz ve ordumuz tarafından verilen mücadele, milletimiz tarafından tek yürek olunarak verilen destek çok önemli. Süreç yönetimi ile askeri alandaki başarımızı diplomasi alanında da gösterdik. "Terör koridoru barış koridoruna dönüşecek" diyorduk. İnşallah öyle de oluyor. İş dünyası olarak bizler de TOBB öncülüğünde 81 ilde aynı anda tüm oda, borsa ve sivil toplum kuruluşları olarak devletimizin yanında olduğumuzu ve Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiğimizi açıklamıştık. Bundan sonra da devletimizle birlikte istikbalimiz için atılan her adımın yanında olacağız. Ordumuzun sahada, devlet yetkilerimizin masada sürdürdüğü mücadeleyi biz de sanayi ve ticarette yürütmeye devam edeceğiz." dedi.

Gaziantep'te yapılan üretim ve şehrin sanayisi hakkında da bilgiler veren Adnan Ünverdi şöyle konuştu:

"Şehirde teknolojiyi de kullanarak, katma değerli üretim yapmaya gayret ediyoruz. Ortadoğu'ya açılan kapı konumunda olan şehrimiz barındırdığı potansiyel ile öncü şehir olmayı sürdürüyor. 180 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ocak-Eylül 2019 döneminde, en fazla ihracat yaptığımız ülke Irak oldu. Aynı dönemde en fazla ihracat yaptığımız ikinci ülke ABD oldu. ABD'ye ihracatımız bu sene Ocak-Eylül döneminde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20,9 arttı".

Bölgede yaşanan sorunlara rağmen 3 yılda 3 milyar dolar sanayi yatırımı yaptıklarını, 150 işletmenin faaliyete geçtiğini vurgulayan Adnan Ünverdi, 2018 yılında 7 milyar dolar ihracat, 5 milyar dolar ithalat yaptıklarını dile getirdi. Bu yıl sonunda 7 milyar 500 milyon dolar ihracat hedefleri olduğuna dikkati çeken Ünverdi, "6 tane organize sanayi bölgemiz var ve iki yeni OSB'nin kuruluş çalışmaları devam ediyor. Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve bir ilk olarak Gaziantep ve Kilis arasında 45 milyon metrekare alana iki il tarafından Polateli-Şahinbey OSB'yi kuruyoruz. Sınırda güvenli bölgenin kurulması yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Suriye'de sular durulup, yeniden inşası başladığında Gaziantep etkin rol üstlenecek. Bugün buraya yatırım yapanlar kazanacak" ifadelerini kullandı.

Ünverdi, sanayicilere Gaziantep'in avantajlarından bahsederek, yatırım çağrısında bulundu. Gaziantep Sanayi Odası ve İstanbul Sanayi Odası arasında yapılan işbirliği protokolünün önemine işaret eden Ünverdi, "İstanbul sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli üretim ve ticaret merkezlerinin başında geliyor. Bunda da İstanbul Sanayi Odamız çok büyük rol üstleniyor. Vizyonları, projeleri ve temsil noktasındaki başarıları ile ülkemize değer katıyorlar. İstanbul Sanayi Odası ve Gaziantep Sanayi Odası işbirliği ile ülke sanayimizin gücüne güç katacağımıza yürekten inanıyor, protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"Gaziantep, nesiller arasındaki sanayicilik transferinde son derece başarılı"

İSO Başkanı Bahçıvan ise meclis toplantısındaki konuşmasında farklı sanayi şehirlerinde yapılan buluşmaların, iş dünyasının gelişmesi ve şehirler açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Gaziantep'in nesiller arasındaki sanayicilik transferinde son derece başarılı olduğunu da kaydeden İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Aile işletmelerinin devamı konusunda lütfen bizi besleyin. İstanbul sanayi kuşaklarının nesilden nesile devredilmesi konusunda çok başarılı değil" dedi.

Türkiye ile ABD arasında Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmanın önemine de dikkati çeken ve böyle bir dönemde bölgede bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Bahçıvan, "Barış Pınarı Harekatı ile başlayan süreci Üretim Pınarı'na çevireceğiz. Ülke güvenliği söz konusu olunca ekonomimiz de servetimiz de ikinci planda kalır. Her şeyimiz bu ülkeye feda olsun. Allah vatansız bırakmasın" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçıvan, Gaziantep'te örnek bir yönetim anlayışının hakim olduğunu dile getirerek bu anlayışın kentin gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynadığını dile getirdi.

Toplantının ardından İSO ile Gaziantep Sanayi Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı. Toplantı sonunda iki odanın başkanları tarafından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Meclis toplantısında ayrıca günün anısına GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi 59. hükumet Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'a plaket takdim etti.

Kaynak: İHA