GSS borcu olan muayene olabilir mi 2021? Hastaneye gidebilir mi?

Ülkemizde vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için 1 Ocak 2021 tarihinde Genel Sağlık Sigortası hayata geçirilmiştir. Bu uygulama ile amaç ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanmasıdır. Bu kapsamda Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanmak için bir ücret ödemek gerekiyor ve bu ücret bir işçinin ücretinden düzenli olarak kesilmektedir.

2021 yılında bir kişinin ücretinden kesilen GSS primi 108 liradır. Ancak çalışmayan kişilerin bu ücreti ödeme olanağı bulunmuyor. Bu ücret ödenmediği müddetçe ise vatandaş sağlık hizmetlerinden faydalanamıyor. Pandemi nedeniyle bu prim tutarını ödeyemeyen kişilerin 2021 yılında sağlık hizmetlerinden faydalanması mümkün olmayacaktı ancak bu konuda önemli bir karar alındı.

GSS BORCU OLAN MUAYENE OLABİLİR Mİ? HASTANEYE GİDEBİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan 31 Aralık 2021'e kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek. Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunanlar hastaneye giderek muayene olabilirler.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021’e kadar Devlet Hastaneleri ve Devlet Üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir."

KİMLER GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) KAPSAMINDA?

Vatandaşların zorunlu olarak herkesin genel sağlık sigortası kapsamına alınması 1 Ocak 2012 tarihinde başlamıştır.

Kapsam dışı olarak adlandırılan banka sandıkları mensupları hükümlü tutuklular, yurt dışından sağlık hizmeti alma hakkı olanlar dediğimiz kesim hariç olmak üzere Türkiye’de ikamet eden herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır.

Sigortalı çalışan, kendi nam ve hesabına çalışan, devlet memuru olan, isteğe bağlı sigortalı olan, Kurumdan aylık ve gelir alan, 65 yaş aylığı alan, şeref aylığı alan, stajyer avukatlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alan herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır.

Bu kişilerin yanı sıra, herhangi bir kapsamda olmayan ya da sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında olmayan yani işsiz, Kurumdan gelir ya da aylık almayan ya da bakmakla yükümlü olunan olmayan kişilerde genel sağlık sigortası kapsamındadır. Bu kişiler Kurum tarafından otomatik olarak sistem üzerinden bulunup genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmektedir.