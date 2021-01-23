Tuzlaspor-Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Bağ-Kur borcu olan hastaneye gidebilir mi 2021?Ünlü oyuncu Merve Oflaz saldırıya uğradı!SON DAKİKA! Anlaşma tamam: Rusya'nın Sputnik V aşısı Türkiye'de üretilecekGSS ve Bağkur borcu olanlar müjde: 31 Aralık'a kadar uzatıldıArsene Wenger'den Mesut Özil yorumu: 'Ocak ayının en iyi transferi'Milli fırkateyn İstanbul'un özellikleri nelerdir?Bandırmaspor-Ümraniyespor maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYINTRT1 Yayın Akışı | Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?TV8 Yayın Akışı |Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. GSS ve Bağkur borcu olanlar müjde: 31 Aralık'a kadar uzatıldı

GSS ve Bağkur borcu olanlar müjde: 31 Aralık'a kadar uzatıldı

Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşların 31 Aralık 2021’e kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edeceğini kaydetti.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanması için önemli bir karar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşlar 31 Aralık 2021'e kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanacak.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın  kararı ile, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021’e kadar Devlet Hastaneleri ve Devlet Üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir."

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT