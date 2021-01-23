GSS ve Bağkur borcu olanlar müjde: 31 Aralık'a kadar uzatıldı

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanması için önemli bir karar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşlar 31 Aralık 2021'e kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanacak.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021’e kadar Devlet Hastaneleri ve Devlet Üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir."