GSS ve SGK prim borçlarında son ödeme uzatıldı

Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya Alan, daha önce GSS ve SGK prim borçlarını yapılandıranların son ödeme tarihinin 28 Şubat 2019'a kadar uzatıldığını söyledi.

Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya Alan, yaptığı yazılı açıklamada, "7143 sayılı kanuna göre SGK'ya olan sigorta prim borçlarını yapılandırmak için müracaat ettiği halde peşin ödeme veya borç taksitlerini süresinde ödemeyen ve bu nedenle yapılandırmaları bozulanlara, 28 Şubat'a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırma haklarının devam edeceğini duyurdu.

İl Müdürü Alan, yapılandırmadan faydalanan işverenlerin istihdam teşviklerinden ve sağlık hizmetlerinden de yararlanmaya devam edeceklerini bildirdi. Borçların yapılandırılmasıyla kanun gereği uygulanan gecikme zammı ve cezası yerine Yİ-ÜFE'ye göre güncellenen borcun peşin veya 2 ayda bir taksitler halinde ödenebildiğini hatırlatan İl Müdürü Alan, yapılandırmanın bozulmasına sebep olan süresinde ödenememiş taksit/peşin ödeme tutarlarını geç ödeme zammı ile birlikte 28 Şubat'a kadar ödenebileceğini açıkladı.

İl Müdürü Alan, ayrıca 2018 Aralık ve 2019 Ocak aylarında ödenecek taksitler ile 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödemesi gereken GSS prim borçlarının da gecikme zammı uygulanmaksızın Şubat sonunda ödenebileceğini kaydetti.

Borcu yoktur belgesi alan istihdam teşviklerinde faydalanabilecek

Yapılandırmadan yararlananlara borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacağını belirten İl Müdürü Alan, "Yapılandırma haklarının devam ettiren işverenler borcu yoktur belgesi alabilecek istihdam teşviklerinden yararlanabilecekler" dedi.

Bağkur'lu sigortalıların hizmet süreleri dondurarak veya yapılandırmalarını devam ettirerek sağlık hizmetlerinde yararlanmaya başlayabileceklerini dile getiren Alan, hem Bağkur'lu hemde genel sağlık sigortalılarının yapılandırma kapsamına giren borçları dışında 60 günü geçmeyen prim borçlarının bulunmaması kaydıyla, bu tarihe kadar borcuna bakılmadan tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğini vurguladı.

Kaynak: İHA