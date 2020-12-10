GSS yapılandırma 2020 nasıl yapılır? | GSS yapılandırma internetten başvuru

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu bulunan 4 milyon vatandaş tarafından merakla beklenen yapılandırma kararı verildi. Gelir testi asgari ücretin üçte birinin (697,41 TL) altında olan vatandaşlar için tüm borçların silineceği bilgisi üzerine bu kişiler GSS yapılandırma detaylarını öğrenmek için araştırmaya girişti. İşte detaylar...

GSS BORCU NEDİR?

GSS uygulamasından önce farklı sosyal güvenlik kurum ve kuruluşları söz konusuydu. Bu kurumlar kapsamında olanlar yalnızca kendi kurumlarından sağlık hizmeti alabilmekteydiler. Bu sistem sonrasında GSS’ye çevrildi. GSS ile beraber herkes eşit sağlık hizmeti almaya başladı. GSS çalışan kişiler için ücretsiz olurken çalışmayanlar için birtakım ücretlerin ödenmesiyle söz konusu olabilmektedir. Bu bağlamda GSS prim borcunun kimlere çıkacağı merak edilenler arasında yer almaktadır.

1 Ocak 2012’de yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile Türkiye’de ikamet eden herkes için sağlık güvencesi hayata geçmişti. Şimdiye dek Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine olan prim borçları nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak olanlar artık bu hizmetten yararlanabilecek. Bakan Selçuk, ”BAĞ-Kur’lular ve GSS prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.” açıklamasını yaptı.

GSS YAPILANDIRMA NE ZAMAN YAPILIR?

31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırıp da geliri asgari ücretin üçte birinin (bu yıl için 981 lira) altında olanların bütün borçları silinecek. Primlerini devlet ödeyecek. Yapılandırma kanunu uyarınca, daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanlara 31 Mart 2021 tarihine kadar testi yaptırması gerekiyor. GSS prim borcunun anapara miktarını 31 Nisan 2021 tarihine kadar istedikleri gibi (peşin, taksit halinde, parça parça) ödeme imkânı bulunuyor. Örneğin, 6 bin 374 lira GSS prim borcu olan, peşin ödemede 3 bin 344 lira gecikme cezası ve zammından kurtulacak.

Bu tarihe kadar anapara borcunun tamamının ödenmesi durumunda düzenlemede yer alan son dakika detaylarına göre borca ilişkin gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek. Yapılandırma hakkı, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçlara sağlanacak. Gelir testi sonucunda prim ödemesi gerektiği tespit edilenlerin yeniden borçlu duruma düşmemek için eylül ayından sonraki primlerini düzenli ödemeleri gerekiyor. Prim tutarı ilgili yıldaki asgari ücretin yüzde 3'ü olarak belirleniyor.

GSS YAPILANDIRMA 2020 NASIL YAPILIR?

GSS YAPILANDIRMA NEREDEN YAPILIR?

Borçlarına ilişkin detayları öğrenen vatandaşlar ödeme işlemlerini ise T.C. kimlik numaraları ile yapacaklar. GSS prim borcu ödemesi yapmak isteyen vatandaşlar ödemeleri PTT şubelerinden yapabilirler. Bunun dışında banka aracılığıyal GSS prim borcu ödemesi yapacak olan vatandaşlar çok sayıda bankadan ödemelerini yapabilirler. GSS prim ödemesi yapılan bankalar arasında Halbank, Ziraat Bankası yada Vakıfbank bulunurken bazı özel bankalarda GSS prim borcu ödemesi kabul ediyorlar. GSS prim borcu bulunan vatandaşlar ödemelerini elektronik kanallardan ödemek istediklerinde ödemelerini e-Devlet üzerinden yapabilirler.

Bağ-Kur, tarımda süreksiz çalışanlar, toplu taşıma araçlarında kısmi çalışanlar da borçlarını yapılandırarak, ilk taksit ödemeleri ve yapılandırma kapsamı dışında 60 gün ve üzeri prim borçlarının bulunmaması halinde sağlık yardımlarından yararlanacak. Bu yıl ödenmesi gereken GSS primi aylık 88.29 lira olup ödeme gücü olmayanların primini devlet karşılıyor. Ödeme gücü de gelir testi ile belirleniyor.

GSS YAPILANDIRMA İNTERNETTEN BAŞVURU

Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 31.03.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmaz.

GSS BORCU SORGULAMA

GSS borcu olanlar, borçlarını kolay bir yöntemle sorgulayabilmektedirler. e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamayla GSS prim borcunuzun olup olmadığını, varsa ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.