GTO Başkanı Yıldırım bölgenin sesi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 10. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası'nda Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Oda ve Borsaları temsilen Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım konuştu.

Bölgesel eşitsizliği gidermek için özel sektörün yatırım iştahını arttıracak bir iklime ihtiyacı olduğunu belirten Yıldırım, bölge için önem arz eden konuları dile getirerek bölgenin ortak sesi oldu.

10. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifi, ilgili bakanlar ile 365 oda ve borsanın yönetim kurulu başkanları ve meclis başkanlarının katılımıyla TOBB Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

81 ilden 365 oda/borsa başkanının özel sektör sorunlarını ve çözüm önerilerini birinci ağızdan Cumhurbaşkanı ile paylaşma imkanı bulduğu 10. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası'nda iş dünyası temsilcileri yaşanan ekonomik sıkıntıları ve çözüm önerilerini sundu.

Şurada Güneydoğu Anadolu Bölgesi adına kürsüye gelen GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, bölgenin ticaretten turizme, tarımdan enerjiye birçok alanda yaşadığı sorunları ve önceliklerine ilişkin bölge oda ve borsaları adına talepte bulundu.

Yıldırım, "Özel sektörün yatırım iştahını arttıracak bir iklime ihtiyaç var"

Bugüne kadar bölgeye yapılan yatırımlara rağmen bölge illerindeki refah seviyesinin diğer bölgelere göre oldukça geride olduğuna dikkat çeken GTO Başkanı Yıldırım, bölgesel eşitsizliğin giderilmesi noktasında özel sektörün yatırım iştahını arttıracak bir iklime ihtiyaç olduğunu belirtti.

Yaşanan ekonomik sıkıntıları kısa vadede azaltmak için somut öneriler sunan Yıldırım, iplik üretiminin bölge ekonomisi için önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, "Kapalı olan iplik fabrikalarını çalışır hale getirmek için iplik ithalatına ek vergi konulmuştu. Ancak, bu vergi girdi maliyetlerindeki beklenmedik artış sebebiyle yetersiz kalmıştır. İstihdam gücü oldukça yüksek olan iplik üretiminin devamı için ilave gümrük vergisi talep ediyoruz" dedi.

Yıldırım, reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmak için Eximbank sermaye yapısının güçlendirilmesinin firmaların orta ve uzun vadeli Eximbank kredilerine daha uygun oran ve vadelerle erişimini sağlayacağına dikkat çekti.

"Kayıt dışı çalışan Suriyeliler bölgenin kanayan yarası"

Kayıt dışı çalışan Suriyelilerin bölge açısından önemli sorun ve kanayan bir yara olduğunu kaydeden Yıldırım, "Suriyeli istihdamının kayıt altına alınması, rekabet koşullarının eşitlenmesi ve yaradaki kanın durdurulması için gereklidir" diyen Yıldırım, 2019 yılının "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edilmesinin bölgedeki turizm potansiyelinin de katma değere dönüşmesi yolunda önemli bir fırsat olduğunu belirterek bölgeye havayolu ile ulaşım olanaklarının artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Yıldırım, "Göbeklitepe, Zeugma, Nemrut, Rumkale ve birçok kültür varlığıyla insanlık tarihinin başlangıç noktası olan bölgemiz adeta bir açık hava müzesi. Ancak, çağın ulaşım şekli olan havayolu ile bölgeye ulaşım olanakları oldukça sınırlıdır. Bölgemize direk iç ve dış hat uçuşlarının sayıları arttırılmalı ki bölgemiz ulaşılabilir bir turizm havzası olsun. Gaziantep'ten ve Diyarbakır'dan, Erbil ve Süleymaniye'ye uçuşların başlatılması bölgedeki ticareti ve turizmi olumlu etkileyecektir" şeklinde konuştu.

"Antep Fıstığı tarımsal destekler kapsamına alınmalı"

Bölgede yaşanan tarımsal sorunlara dair çözüm önerilerini de dile getiren Yıldırım, tarımsal ürünlerde doğru sınıflandırma ve depolama için lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Antep fıstığının bölge üretimi açısından çok önemli olduğunu ve tarımsal destekler kapsamına alınması gerektiğine işaret eden Yıldırım, kenevir ekim izninin de uygun görülen illere verilmesini, Atatürk Barajı sulama sahası üzerindeki pompaj istasyonları ile sulama kanallarının devreye alınması talebinde bulundu.

"Sık yaşanan elektrik kesintileri üretimi sekteye uğratıyor"

Bölgede yaşanan elektrik kesintilerinin üretimi yavaşlatıp maddi zarara neden olduğunu da anımsatan Yıldırım, "Özel sektörün gelişmesinin önündeki temel engellerden biri de sık yaşanan elektrik kesintileridir. Bu kesintilerin giderilmesi için bölgedeki dağıtım şirketinin söz verdiği altyapı yatırımlarını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bakanlığımızın ve EPDK'nın bu yatırımların gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almasında fayda vardır" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman reel sektörün yanında durduğunu ve bundan dolayı müteşekkir olduklarını da dile getiren Yıldırım, konuşmasının sonunda, "Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim" dizelerini okudu ve Cumhurbaşkanına "Bu memleketi ebedi kılmak için, al bayrağın gölgesinin üzerimizde daim olması için biz bıkmadan, usanmadan, vazgeçmeden, var gücümüzle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Yeter ki yanımızda olun" diye konuştu.

Kaynak: İHA