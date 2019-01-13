GTO faaliyetleri Uyum Buluşmasında anlatıldı

GTO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eryoldaş ve GTO Genel Sekreteri Baran Uçaner, Gaziantep'tek iş adamları ve esnafların bilgilendirilmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğünce düzenlenen Uyum Buluşmasına katıldı.

Kamu, kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı Uyum Buluşmasında sunum gerçekleştiren GTO Genel Sekreteri Baran Uçaner, GTO projeleri, GTO bünyesinde bulunan Suriye Masasının faaliyetleri ve Suriyeli istihdam eden GTO üyelerinin karşılaştığı sorunlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

"GTO hayata geçirdiği projelerle Gaziantep'e değer katıyor"

Gaziantep Ticaret Odasının Gaziantep ticari hayatının çatı kuruluşu olduğunu ve Gaziantep için yapılan her projeyi desteklediğini belirten GTO Genel Sekreteri Baran Uçaner, "GTO hayata geçirdiği projelerle şehri için çalışmaya ve değer katmaya devam ediyor" dedi.

GTO'nun, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM), Lojistik Köy, İşletmelerde Dijital Dönüşümü Destekleme Merkezi ve Girişimcilik Merkezi Projeleri ile ilgili bilgi veren Uçaner, "Oda olarak Gaziantep'in sosyoekonomik gelişimine katkı sağlamaya, şehrimizin daha modern daha gelişmiş bir şehir olmasına gayret gösteriyoruz. GTO hayata geçirdiği projelerle Gaziantep'e değer katıyor" şeklinde konuştu.

" Türkiye'nin ilk ve tek Suriye Masasına sahip odayız"

Türkiye'nin ilk ve tek Suriye Masasına sahip oda olduklarını vurgulayan Uçaner, "Yaklaşık bin 800 Suriyeli üyeye sahibiz. Suriye Masamız aracılığıyla Suriyelilerin ekonomik entegrasyonu için çalışıyor, Suriyeli firmaların ticari kapasitelerini artırmaya, şehrimizde yaşayan 500 bin Suriyeliye çeşitli sektörlerde meslek kazandırmaya çalışıyoruz. Bu girişimleri gerçekleştirirken de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Alman Uluslararası İşbirliği Kuruluşu (GIZ) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriyeli Mültecilere yapılan ev sahipliğinin oluşturduğu ağır yükü ve sosyoekonomik yapıya olan olumsuz etkilerini azaltmak için çalıştıklarını dile getiren Baran Uçaner, "Oda olarak her platformda Suriyeli mülteci krizinden en çok etkilenen sınır illerimize özel bir destek, teşvik mekanizmasının oluşturulmasını gerektiğini dile getiriyor ve karar vericilerden bunu talep ediyoruz. Ayrıca kayıt dışı Suriyeli işletmelerin ve kayıt dışı çalışanların oluşturduğu haksız rekabet için de çözüm bulunmalı" diye konuştu.

Kaynak: İHA