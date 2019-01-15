GTO’da “Ticari Alacak Sigortası” semineri düzenlendi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Coface işbirliği ile ticari risk ve alacakların güven altına alınması için yöntem önerilerinin ele alındığı "Ticari Alacak Sigortası" bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Seminerin açılış konuşmasını GTO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Yılmaz Duman gerçekleştirirken, bilgilendirme sunumunu ise Coface Satış Bölüm Başkanı Uğur Çetin yaptı.

Seminerde ele alınacak konunun çok önemli olduğunu dile getiren Duman, içinde bulunulan ekonomik konjonktürün"Ticari Alacak Sigortası" sistemini daha da önemli hale getirdiğini belirtti.

"Alacak sigortası risklerin azaltılmasında en akılcı yöntemlerden biri"

2019 yılında nakit akışının reel sektörü zorlayacağını belirten Duman, "Bildiğiniz gibi küresel ekonomide likidite bolluğu dönemi son buldu. 2019 yılında reel sektör olarak bizi en çok zorlayacak olan şey nakit akışları olacak. Başka bir ifadeyle alacaklarımızın tahsilatında ve dolayısıyla da ödemelerimizde zorlanacağımız öngörülüyor. Bu öngörü 2019 için yüksek risk teşkil etse de, her zaman, ekonominin iyi olduğu dönemlerde de "alacak tahsili" bir risktir" dedi.

Son dönemlerde reel sektör borç oranının yükseldiğini, şirket bilançolarının yüzde 40'ını alacakların oluşturduğunu dile getiren Duman, "Alacakların tahsilatında yaşanan problemler, şirketlerimizin likiditesini ve karlılığını olumsuz etkiliyor. Bu noktada, alacaklarınızın ödenmeme riskini teminat altına alan "Alacak Sigortası" söz konusu risklerin azaltılmasında en akılcı yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor" İfadelerini kullandı.

Seminere konuşmacı olarak katılan Coface Satış Bölüm Başkanı Uğur Çetin ise gerçekleştirdiği sunumda, alacak sigortasının özellikleri, verilen hizmetler, sigorta edilebilecek alacaklar ve işletilen süreçler hakkında bilgi vererek katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

GTO ev sahipliğinde gerçekleştirilen seminere GTO Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Eryoldaş, Kemal Delioğlu, Mehmet Kavsara, Ömer Işık, Kerim Akdoğan ve Ahmet Özgözükara da katıldı.

Kaynak: İHA