GTO’da “Yeşil Dönüşüm”e dikkat çekildi

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) destekleriyle kurduğu Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi organizasyonunda "Sanayide Kaynak Verimliliği ve Döngüsel Ekonomiye Geçiş Semineri" düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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GTO’da “Yeşil Dönüşüm”e dikkat çekildi

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) destekleriyle kurduğu Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi organizasyonunda "Sanayide Kaynak Verimliliği ve Döngüsel Ekonomiye Geçiş Semineri" düzenlendi.

GTO'da düzenlenen seminer ile Yeşil Dönüşüm'ün işletmeler açısından giderek önem kazanmaya başladığı bu dönemde işletmelerde sürdürülebilir uygulamaların keşfedilmesi, üretimde kullanılan kaynakların optimize edilmesi, israfın azaltılması ve döngüsel ekonomi modellerini benimsenmesi noktasında farkındalık oluşturuldu.

"Gaziantep'in verimlilik yeteneğinin gelişmesi çok önemli"

Seminerin açılış konuşmasını yapan GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Özdurak, GTO Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezini Yeşil Dönüşüm konusunda bölge işletmelerine farkındalık oluşturmak ve dönüşüm süreçlerine destek olmak için kurduklarını belirterek, "Kaynakların sınırlı hatta hızla tükendiği bir dünyadayız. Dolayısıyla da kaynakları nasıl kullandığımız, geleceğimizi belirler. Nasıl sorusunun cevabı da elbette verimlilik Bir üretim ve ihracat kenti olan Gaziantep için bu verimlilik yeteneğinin gelişmesinin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi projesinde iş birlikleri ve GTO'nun birçok projesinde destekleri olan EBRD'ye ve projenin yönetim sürecinde iş birliklerinden dolayı IDEMA'ya teşekkür eden Özdurak, konuşmasının devamında, "GTO olarak Merkezimiz aracılığı ile bu dönüşüm sürecinde işletmelerimize bugünkü seminerde olduğu gibi hem bilgilendirme hem de firmaya özel danışmanlık hizmeti yoluyla rehberlik etmeyi hedefliyoruz. Bu hedef için mevcut durumu tespit etmek üzere bir anket yaptık. Bu anket bize yerelde neler yapmamız gerektiği konusunda bazı ipuçları veriyor. Ancak bu ipuçlarını küresel ve ulusal düzeydeki politikalarla, gelişmelerle uyumlu şekilde aksiyona çevirmezsek o bahsettiğimiz verimlilikten uzaklaşır, kaynakları heba ederiz" şeklinde konuştu.

"Yeşil Dönüşüm ilerleyen yıllarda çok önemli olacak"

Özdurak'ın ardından kürsüye gelen IDEMA Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ahi ise tüm projeleri kalkınma odaklı yürüttüklerini Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezinin de bu anlamda çok değer verdikleri bir proje olduğunu söyleyerek, "Bu proje GTO üyelerinin geri bildirimleriyle, ihtiyaç ve talepleriyle hareket ediyor. İlerleyen yıllarda çok önemli olacak Yeşil Dönüşüm konusunda buradaki firmaların gelişimini görmekten büyük mutluluk duyacağız. GTO'ya bu projedeki öncülüğü için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi Proje Takım Lideri Serdar Kabukçuoğlu, GTO tarafından üyelerinin katılımıyla düzenlenen anket çalışmasının çıktılarını değerlendirerek Merkez çalışmalarına bu anket sonuçlarına göre yön verileceğini aktardı.

Etkinliğin devamında moderasyonunu GTO İş Geliştirme Danışmanı Figen Çeliktürk'ün üstlendiği panelde T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döngüsel Ekonomi Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Uzmanı Ece Dinsel "Döngüsel Ekonomiye Geçiş İçin Türkiye'nin Yol Haritası", Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Kılıç "Sanayide Kaynak Verimliliğinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Rolü", EnerjiSA Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşçıoğlu ise "Kaynak Verimliliği İyi Uygulama Örneği: Daha İyi Bir Gelecek Platformu" konusunda sunum gerçekleştirdi.

İlgiyle takip edilen etkinlik soru-cevap bölümüyle sona erdi.

GTO’da “Yeşil Dönüşüm”e dikkat çekildi

GTO’da “Yeşil Dönüşüm”e dikkat çekildi

GTO’da “Yeşil Dönüşüm”e dikkat çekildi

GTO’da “Yeşil Dönüşüm”e dikkat çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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