Gu Choi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gu Choi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gu Choi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gu Choi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gu Choi 22 Ağustos 1998 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Gu Rum Choi Guevara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gu Choi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gu Choi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asociación Deportiva Tarma futbol takımında oynamaktadır. Asociación Deportiva Tarma takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Gu Choi'nin Asociación Deportiva Tarma ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gu Choi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gurum.cg

http://www.facebook.com/gurum.choi1

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Gu Choi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gu Choi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Gu Choi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gu Choi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2018 yılında Alfredo Salinas

31 Aralık 2018 yılında Ayacucho II

1 Ocak 2019 yılında AD Tarma

Gu Choi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gu Choi şuan Asociación Deportiva Tarma takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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