Gua sha taşı cildini yenilemek isteyenler için bir numaralı ürün!

Gua sha taşı özellikle akupunkturcuların kullandığı, itme, ovalama ve kazıma anlamlarına gelen bu taş bir masaj aletidir. Evde kullanımı da oldukça rahat olan gua sha taşı düzenli olarak kullanıldığında yüzdeki ve vücuttaki istenmeyen görüntüleri ortadan kaldırabiliyor. Taş, kronik ağrı ve iltihaplanmalarda uzun zamandır kullanılan bir ürün.

Geleneksel Çin tıbbına göre, gua sha taşının amacı kişinin enerjisinin serbestçe akmasını engellemek, dengeyi sağlamak ve sağlık ve esenliği garanti etmektir. Tedavi ile birlikte durgun enerjiyi kırmak ve akışı sağlamak, ağrıyı, sertliği azaltmak ve iyileşmek amaçlanmaktadır.