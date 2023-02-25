Guan He kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guan He Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guan He adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guan He Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guan He 25 Ocak 1993 tarihinde Tai'an şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 贺惯 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guan He Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guan He, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Guan He'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Guan He Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guan He isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guan He Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guan He futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında SH Port Res.

1 Ocak 2014 yılında SH East Asia

30 Ağustos 2022 yılında CC Yatai

31 Aralık 2022 yılında SH Port

Guan He Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guan He şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Guan He Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 2 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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