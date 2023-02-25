Guanghui Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guanghui Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guanghui Han adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guanghui Han Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guanghui Han 24 Ocak 1988 tarihinde Yanbian, Jilin şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 韩光徽 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guanghui Han Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 8 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Guanghui Han'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Guanghui Han Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guanghui Han isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guanghui Han Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guanghui Han futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2016 yılında YB Funde

25 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

17 Haziran 2019 yılında ZB Cuju

25 Ağustos 2020 yılında SX Chang'an At.

8 Nisan 2021 yılında CD Rongcheng

Guanghui Han Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guanghui Han şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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