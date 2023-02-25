Guangwen Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guangwen Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guangwen Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guangwen Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guangwen Li 20 Haziran 1991 tarihinde Yanbian, Jilin şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李光文 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guangwen Li Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guangwen Li, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 1 Ocak 2012 tarihinde katılmıştır. Guangwen Li'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Guangwen Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guangwen Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guangwen Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guangwen Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında CC Yatai

1 Temmuz 2014 yılında LJ Jiayunhao

31 Aralık 2014 yılında CC Yatai

Guangwen Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guangwen Li şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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