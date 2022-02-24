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Guano ne demek, TDK'ya göre Guano kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Guano kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Guano ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Guano nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Guano kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Guano ne demek, TDK'ya göre Guano kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Guano ne demek? Guano TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi guano kelimesi. Peki guano ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre guano nedir, guano kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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GUANO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Guano kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Guano kelimesi İspanyolca kökenlidir.

TDK'ya göre guano kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özellikle deniz kuşlarının pisliklerinin bir yerde uzun süreden beri birikip yığılmasıyla oluşan, azot ve fosfat bakımından zengin, gübre olarak kullanılan madde

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