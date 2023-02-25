Guanxi Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guanxi Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guanxi Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guanxi Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guanxi Li 25 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李冠希 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guanxi Li Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 24 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Guanxi Li'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Guanxi Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guanxi Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guanxi Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guanxi Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2016 yılında SD Taishan Res.

1 Şubat 2019 yılında SD Luneng

31 Temmuz 2019 yılında SD Taishan Res.

24 Temmuz 2020 yılında SD Taishan

Guanxi Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guanxi Li şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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