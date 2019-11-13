Guardiola, Bayern Münih ile flört halinde!

Guardiola geri mi dönüyor? Niko Kovac'ın görevine son verdikten sonra Jose Mourinho ve Arsene Wenger gibi isimlerle flört eden Bavyera temsilcisi, Katalan teknik adam için de nabız yoklamaya başladı.

Alman basınında yer alan haberlerde; Guardiola'nın ailesinin İngiltere'de yaşamaya alışamadığı ve Almanya'yı özlediği ifade edildi.

Manchester kentine bir türlü ısınamayan Guardiola ailesinin zaman zaman İspanya'ya giderek orada yaşadığı, İspanya'dan sonra ise Almanya'yı 'evleri gibi' gördükleri belirtildi.

Haberde ayrıca, başarılı teknik adamın geçtiğimiz günlerde Bayern Münih tesislerine giderek burada yöneticilerle bir araya geldiğine değinildi ve bu gelişmenin transfer ihtimalini yükselttiğinin altı çizildi.

Pep Guardiola'nın Manchester City ile 2021 yılına kadar kontratı bulunuyor.