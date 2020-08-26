Guardiola, Messi'yi takmında görmek istiyor!

Barcelona'da kriz dönemi sona ermiyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde 8-2'lik Bayern Münih yenilgisi Barcelona'nın çöküşünü başlattı. Teknik Direktör Quique Setien'in takımdan ayrılmasının ardından Sportif Direktör Eric Abidal'de kulüpten ayrılmıştı. Takımda yeni bir yapılanmaya gidecek olan Başkan Josep Bartomeu, takımın başına Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ı getirdi. Ancak Barcelona'da ki krizin büyümesine engel olamayan bu hamleler, Messi'nin takımdan ayrılmak istediğini kesin olarak dile getirmesiyle daha da büyüyor.

GUARDİOLA DEVREYE GİRDİ

Yönetime takımdan ayrılmak istediğini net bir şekilde bildiren Messi'nin geçtiğimiz günlerde Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola ile görüştüğü söylendi. Guardiola'nın takımında görmek istediği Arjantinli yıldız için Manchester City yönetimi, 300 milyon Euro'luk bir bütçe ayırdı. İspanyol yıldızın yeni takımının yakın zamanda belli olması bekleniyor.

Messi için sırada bekleyen kulüpler arasında PSG, Inter, Juventus ve Manchester United gibi dünya devlerinin olduğu söylenmişti. Ancak Messi, eski hocası Guardiola'nın etkisiyle Manchester City'e çok daha yakın.

BARTOMEU İSTİFA EDİYOR

Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılma kararı almasının ardından İspanyol ekibinin taraftarları kulüp binasına gelerek Başkan Josep Bartomeu'nun istifasını isteyerek protesto gösterilerine başladı. İspanyol basınına göre Bertomeu'nun istifa kararı aldığı iddia edildi.