Alejandro Giammattei kimdir? | Alejandro Giammattei koronavirüse mi yakalandı?

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Bir yerel radyoya açıklamada bulunan Devlet Başkanı Giammattei, koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Giammatte sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Çoklu Sertleşim (multipl skleroz) hastası 64 yaşındaki devlet adamı, baston desteğiyle yürüyebiliyor.

Giammattei'nin açıklaması, ülkenin Kovid-19 salgını nedeniyle 6 aydır kapalı olan sınırlarını açtığı ve uluslararası uçuşları başlattığı güne denk geldi.

16 milyon nüfuslu ülkede bugüne dek 83 bin 664 kişi Kovid-19'a yakalanırken 3 bin 36 kişi hayatını kaybetti.

ALEJANDRO GİAMMATTEİ KİMDİR?

Alejandro Giammattei, 9 Mart 1956 yılında dünyaya gelmiştir.

Giammattei, Guatemalalı bir siyasetçidir.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da 14 Ocak 2020 tarihinden bu yana devlet başkanlığı makamında bulunan Alejandro Giammattei, bu görevi önceli Jimmy Morales'ten devralarak makama çıkmıştır.