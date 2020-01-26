Guatemala’da akrobasi uçağı düştü: 3 ölü

Guatemala'da bir akrobasi uçağının düşmesi sonucu 2'si izleyici biri pilot olmak üzere 3 kişi öldü.

Guatemala'nın Puerto de Iztapa bölgesinde Cuma günü bir akrobasi uçağı gösteri öncesi yaptığı deneme uçuşu sırasında yere çakıldı. Kazada gösteriyi seyreden 2 kişi ile pilot hayatını kaybetti. Kazanın ardından hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan Guatemala Havacılık Kulübünün kuruluş yıl dönümü etkinliği iptal edildi.

Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA