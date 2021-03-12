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Guatemala'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Guatemala'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Guatemala'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Guatemala'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Guatemala'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Guatemala'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Guatemala Cumhuriyeti, kısaca Guatemala, Orta Amerika'da Kıstas bölgesinde bir ülkedir. Kuzeyde Meksika, doğuda Belize ve Honduras, güneyde ise El Salvador'la komşudur. Ayrıca doğuda Karayip Denizi'ne, batıda Büyük Okyanus'a kıyısı vardır. Başkenti Guatemala'dır. 372 Havalimanı bulunmaktadır.

Guatemala'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Guatemala, 17915568 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 66. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0023 olduğu görülmektedir.

Guatemala'nın Müslüman Nüfus sayısı 1000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Guatemala'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Guatemala'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Guatemala'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Guatemala'nın yüz ölçümü 108996  km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Guatemala'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 1730  km²    Karasal Alan : 107159 km²

Guatemala'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Guatemala'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Guatemala'nın Haritadaki Yeri / Konumu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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