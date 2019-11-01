Guatr vücudumuzun dengesini bozuyor

Tiroid hormonunun gereğinden az ya da fazla salgılanmasının vücutta ciddi rahatsızlıklara sebep olabildiğini açıklayan Doruk Sağlık Grubu Genel Cerrahi Uzmanı Selim Mısırlıoğlu, hastalığın teşhisinin doktor tarafından yapılacak dikkatli bir fizikî muayene ile mümkün olduğunu söyledi.

Tiroid bezinin gereğinden az veya fazla çalışması ile birçok rahatsızlığın meydana gelebileceğini belirten Op. Dr. Selim Mısırlıoğlu,"Nnodüllerin sayı ve büyüklüğüne göre boyunda şişlik, nefes borusuna baskı sebebiyle geçmeyen öksürük veya ilerlemiş vak'alara nefes almada zorluk, yutkunma zorluğu, ses kısıklığı, boyundaki lenf bezlerinde şişlik gibi rahatsızlıklar olabilir. Çok çalışan tiroid bezi hastalıklarında ise çarpıntı, aşırı terleme, sıcağa tahammülsüzlük, ellerde titreme, kilo kaybı, saçlarda incelme, gözlerin öne doğru çıkması gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Tiroid bezi az çalışıyorsa halsizlik, bitkinlik, üşüme, kilo alma, saçlarda dökülme gibi şikâyetler görülür" dedi.

Yapısal ve fonksiyonel olmasına bağlı olarak pek çok belirtisi olan hastalığın tedavi yöntemlerinin de hastalığın türüne bağlı olarak değişiklik gösterdiğini belirten Op. Dr. Selim Mısırlıoğlu, "Tiroidde nodül tespit edildiğinde tiroid fonksiyon testleri, ultrason ve sintigrafi yapılır. Fakat bu testlerden hiç biri kanseri ekarte ettirmez. Bu yüzden bütün nodüllerde ince iğne aspirasyon biyopsisi yapmak gerekir. Fizik muayenede tek tiroid nodülü görüldüğü anda ilk yapılacak işlem ince iğne aspirasyon biyopsisidir. Biyopsi ile tespit edilecek iyi veya kötü huylu olmak üzere iki durum vardır. Tiroid biyopsisinde sonuç iyi olarak gelirse kitle çıkartılıp incelemeye yollandıktan sonra karar verilir. Eğer ilk etapta kanser sonucu gelirse tiroidin tamamı operasyonla çıkarılır. Hastanın geçmişinde boyna uygulanan bir radyoterapi hikâyesi varsa, bu tiroid kanserine yol açan unsurlardan biri olduğu için doğrudan cerrahi yapılabilmektedir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA