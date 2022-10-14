Tarım işiyle uğraşan vatandaşlar gelen son zamlardan sonra gübre fiyatlarında bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Gübre alacak olan vatandaşlar Gübre Fiyatları 2022 Güncel! Tarım Kredi Gübre Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL? İşte Fiyat Listesi gibi soruları araştırıyor. Biz de haberimizde merak edilenlere yer verdik.

GÜBRE NEDİR? NE İŞE YARAR?

Gübre, bitkinin büyümesi için gerekli olan elementleri sağlaması amacıyla toprağa verilen bir çeşit maddedir. İçerisinde potasyum, magnezyum, kalsiyum, demir, kükürt gibi elementleri barındırır.

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Bitkilerin büyümesi için gerekli olan toprak ve suyun yanında bazı ilave elementlerin kolay bir şekilde bitkiye etki etmesi için kullanılır.

GÜBRE FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Gübre fiyatları Bakanlık tarafından kurulan heyet tarafından yapılan incelemeler sonrası alet ve kimyasalların maddi değeri belirlenir ardından ekonomik duruma göre ortalama bir fiyat çıkarılır.

GÜBRE FİYATLARI 2022

Tarım Kredi DAP gübre 1 ton fiyatı: 14.250 TL

Tarım Kredi ÜRE gübre 1 ton fiyatı: 14.250 TL

Tarım Kredi 20 20 Z gübre fiyatı: 8.700 TL

Tarım Kredi 20 20 DÜZ gübre 8.400 TL

DAP gübresi de ton fiyatı: 14.750 TL

1 ton ÜRE gübre fiyatı: 14.250 TL

50 kg üre gübre çuval fiyatı: 820 TL

%26 azotlu CAN gübre fiyatı: 5.900 TL

TARIM KREDİ GÜBRE FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL ?

AS %21 gübre fiyatı: 540 TL

S.15.15.15 gübre fiyatı: 560 TL

12.12.12 + 25 kg gübre fiyatı: 275 TL

12.12.12 +50 gübre fiyatı: 550 TL

12.18.12.+Bor+Zn gübre fiyatı: 580 TL

13.24.12+S03 gübre fiyatı: 610 TL

15.15.15 gübre fiyatı: 540 TL

20.20.0 gübre fiyatı: 525 TL

20.32.0+S03 gübre fiyatı: 630 TL

AS %33 gübre fiyatı: 830 TL

CAN % 26 gübre fiyatı: 520 TL

DAP.18-46 gübre fiyatı: 810 TL

S.20.20.0 gübre fiyatı: 550 TL

ÜRE %46 gübre fiyatı: 850 TL

Üre Granül fiyatı: 14.250 TL

26 Nitrat gübre fiyatı: 8.500 TL