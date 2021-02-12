Gübre Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Gübre Üretim İşçisi Maaşları, İş İlanları

Gübre Üretim İşçisi görev tanımı nedir, Gübre Üretim İşçisi ne iş yapar, Gübre Üretim İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gübre Üretim İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gübre Üretim İşçisi Tanımı; Organamineral gübre üretimi yapabilen nitelikli kişidir.

Gübre Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Gübre Üretim İşçisi Maaşları

Gübre Üretim İşçisi maaşı ortalama aylık 3300 - TL'dir. En düşük Gübre Üretim İşçisi maaşı 2900 -TL, En yüksek ise 3500 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gübre Üretim İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Gübre Üretim İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

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Gübre Üretim İşçisi Ne İş Yapar?

a) Gübre üretimi yapmak,

b) Kompost üretimi yapmak,

Gübre Üretim İşçisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gübre Üretim İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Gübre Üretim İşçisi mesleğinin meslek kodu 8133.01 olarak belirlenmiştir.

KİMYASAL GÜBRE ÜRETİMİ

Gübreler, bitki büyümesine katkı yapması için toprağa veya bitkiye verilen yoğunlaştırılmış aktif besin maddeleridir. Bitki beslenmesinde ana girdiler olan karbon, oksijen ve hidrojenin yanı sıra önemli miktarda yardımcı maddelere de ihtiyaç vardır. Genelde gübre olarak nitelenen bu maddeler, önem ve ihtiyaç duyulan miktarlarına göre birincil, ikincil ve mikro besin maddeleri sınıfında yer alırlar. Azot, fosfor ve potasyum birincil gübrelerdir. Bitkiler azotu, amonyak, nitrat veya üre bileşimindeki azot formlarında, fosforu tekli veya triple süper fosfat içeriğinden çözünmüş olarak, potasyumu ise potasyum klorür veya sülfat halinde alabilmektedir.

İkincil besin maddeleri ise kalsiyum, magnezyum ve kükürttür. Bunlar bazı kimyasal gübrelere eklenebilir. Mikro besin maddeleri ise bor, klor, bakır, demir, manganez, molibden, çinko gibi elementlerdir ve bunlar ancak çok az miktarda tüketilirler. Mikrobesin maddeleri, miktar ve konsantrasyonlarının fazla olması halinde bitki ve toprak zarar göreceği için çok özenli olarak eklenmelidir. Bitki beslenmesi, gıda ve hammadde üretimi açısından hem geçmişten günümüze, hem de gelecekte en önemli konular arasında yer almaktadır. Bu da yeterli organik nitelikli gübrelerin miktarca çok fazla olmadığı dikkate alındığında konsantre kimyasal gübre üretiminin öneminin ne kadar büyük olduğunu açıklamaktadır. Bununla birlikte yoğun olarak üretilecek organik nitelikli biyokimyasal gübrelerin geleceği de parlak görünmektedir. Bu dalda da biyolojik kütlenin üretimi için kimyasal gübrelere ihtiyaç vardır

Biyoteknolojinin önemli olduğu bir diğer nokta da ucuz ve bol miktarda hidrojen üretiminin ileride biyoteknolojiye bağlı olarak gelişme olasılığıdır. Özellikle atık nitelikli besin maddelerinin devreye girmesi ile veya kimyasal gübrelerin mikrobiyal kütlenin üretiminde yer almasıyla, kimyasal gübre sektöründe birçok gelişme yaşanabilir.

Gübre üretim tesislerinde bazı durumlarda birlikte, bazen de ayrı ayrı olmak üzere, üretilen gübrenin türüne göre daha da çeşitli başlangıç maddeleri kullanılır. Kimyasal gübre üretiminin ana başlangıç maddeleri amonyak, nitrik asit, sülfürik asit ve fosforik asittir. Bu maddelerden bir kısmı tesise dışarıdan getirilmekte, diğer bazıları ise aynı tesiste üretilmektedir. Bir gübre üretim işletmesindeki ana üretilmiş maddeler ve onların doğal hammaddeleri şöyledir: · Amonyak: Hava, su ve hidrojen kaynağı olarak nafta, doğal gaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, petrol fraksiyonları, hatta kömür gibi hidrokarbonlar · Nitrik asit: Hava, su ve amonyak · Sülfürik asit: Su ve kükürt · Fosforik asit: Su ve fosfat kayası

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