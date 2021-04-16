Gübreleme sorunu! Çiftçiler gübre fiyatlarından şikayetçi

Çiftçiler gübre fiyatlarının 6 ay içerisinde yüzde 90'lara varan artışların kendilerini mağdur ettiğini ve üretmekte zorlandıklarını dile getirdi. Su ürünler mühendisi ve aynı zamanda çiftçilik yapan Murat Sulakçı 6 ay içerisinde gübre fiyatlarına yüzde 90'lara varan zamların geldiğini belirtti.

Sulakçı, "Şu anda yaz dönemindeyiz, taban ve üst gübreleme yapıyoruz. Şu gördüğünüz tarlada şeker pancarı için taban gübresi atıyoruz. Ancak son 6 ayda gübrede yüzde 80-90 oranında artışlar meydana geldi. Özellikle hububatta attığımız gübre 2 bin 700, 2 bin 800 civarında başlayan gübre bugün 4 bin 650 lira seviyesinde rekor düzeye geldi. Çiftçi bu gününü değil yarınını ekebilmesi için maalesef buna bir önlem alınması gerekiyor." dedi. Çiftçi Ahmet Mesut Öntaş gübrenin mazotun köylüye üreticiye vergisiz verilmesi gerektiğini belirterek, "Gübre çok pahalıya geliyor, maliyeti çok yükseltiyor. Çok yüksek bir artış var yüzde 100'e yaklaşıyor hatta geçiyor. Buda maliyeti alabildiğine yükseltiyor, böyle olunca da gübrenin mazotun köylüye üreticiye vergisiz verilmesini istiyorum" dedi.

"ÇİFTÇİLER GÜBRE FİYATLARINDA MAĞDUR"

Çiftçi Samet Özkan pandemi sürecinde fiyatların uygun hale getirilip daha düzgün bir şekilde verilmesi gerektiğini dile getirerek, "Gübre fiyatları üre şu an da 3 bin 800 taban gübresi 4 bin 700 lira. 9. aydan şimdiye kadar yüzde 100 bir artış oldu. Buda çiftçiyi maliyet olarak çok zorluyor. Çözüm bekliyoruz biraz düşürülmesi ve bu pandemi sürecinde fiyatların uygun hale getirilip daha düzgün bir şekilde verilmesi lazım. Çiftçi gübre konusunda çok mağdur yetkililerin bu konuda gerekeni yapması lazım" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı