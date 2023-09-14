Güçlükonak’ta 8 bölge 15 gün süreyle geçici güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, Güçlükonak ilçesi Ormaniçi köyü kırsalında bulunan 8 bölgenin 15 ile 29 Eylül tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Ormaniçi köyü kırsalı bölgesinin, 15 ile 29 Eylül tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci ve 66'ncı maddelerine istinaden; Şırnak ili, Güçlükonak ilçesi Ormaniçi köyü kırsalı 750 rakımlı tepe, Ormaniçi deresi, 602 rakımlı tepe, Dicle Nehri kuzeyi, Ormaniçi köyü yolu doğusu kırsal alanları arasında kalan bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 15 gün süreyle 15 Eylül 2023 - 29 Eylül 2023 tarihleri arasında giriş ve çıkışlar ile tüm sivil faaliyetler yasaklanmıştır. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)