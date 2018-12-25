Güçyetmez Basketbol Akademi hedef büyüttü

Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, sporu sevdirmek, sporcu kültürünü aşılamak amacıyla hizmet veren Güçyetmez Basketbol Akademisi İhsaniye'den sonra Özlüce'de de eğitim faaliyetlerine başladı. Akademi kurucusu ve baş antrenörü Mustafa Güçyetmez, velilerden ve öğrencilerden gelen talep üzerine Özlüce Mektebim Eğitim Kurumlarında yaptığı seçmelerin ardından burada da hizmete başladıklarını söyledi.

TOFAŞ, Oyak Renault ve Banvit gibi üst düzey basketbol kulüplerinin A Takımlarının oyun kuruculuğu görevinde bulunmuş olan Mustafa Güçyetmez, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, basketbol sporunu sevdirmek, sporcu kültürünü gençlere kazandırmak amacıyla akademi kurduklarını hatırlatarak, "Güçyetmez Basketbol Akademimiz her geçen gün büyüyerek, geniş bir aile yapısına dönüştü. İhsaniye Mahallesinde bulunan Coşkunöz Anadolu Teknik Meslek Lisesi Salonundaki basketbol eğitimlerimize ilave olarak Özlüce'de Mektebim Eğitim Kurumları tesislerinde de eğitimlere başladık. 5-8, 9-12 ve 13 yaş üzeri geçlerimiz arasında yaptığımız seçmeler sonrasında yeni bir heyecanla eğitimlerimizi sürdürüyoruz."dedi.

Eğitimleri bizzat kendisinin verdiğini ayrıca yıllarca profesyonel basketbol sporu yapmış koçlar ile faaliyet yürüttüklerini bildiren Mustafa Güçyetmez, basketbol sporuna ilgi duyan çocuk ve gençleri akademilerine davet etti.

Kaynak: İHA