Güder: “Gençlerimizin başarısı Battalgazi’mizin geleceğine ışık tutacak”

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 10 bine girmeyi başaran öğrenciler Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in misafiri oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Güder: “Gençlerimizin başarısı Battalgazi’mizin geleceğine ışık tutacak”

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 10 bine girmeyi başaran öğrenciler Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in misafiri oldu. Öğrencilerle bol bol sohbet eden Başkan Güder, "Zorlu süreçlerden geçerken sizin bu başarıyı almanız bizleri ziyadesiyle mutlu etti" dedi.

Geleceğimiz olan gençlerin başarılarını arttırmak için çeşitli yatırımları hayata geçiren, gençler hedefine ilerlerlerken destek olma adına her zaman yanlarında olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, YKS'de ilk 10 bine giren öğrencileri ağırladı. Gençlerin başarısını tebrik etmek ve gençleri başarıya özendirmek adına öğrencilerle bir araya gelen Başkan Güder, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Battalgazi Belediyesi Yeşilçam Sosyal Tesislerde geleneksel olarak düzenlenen programa dereceye giren 49 öğrenci davet edilirken, programa AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve öğrencilerin aileleri katıldı. Her zaman öğrencilerin yanında olduklarını kaydeden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Sizler Türkiye'nin geleceğisiniz. Geleceğimizi biz bu evlatlarımıza teslim edeceğiz. Tüm evlatlarımız bizler için kıymetli. Göreve geldiğimiz andan itibaren okullarda öğrencilerimize nasıl katkıda bulunuruz düşüncesiyle kendimize bir program çizmiştik. Bu program çerçevesinde okullara doküman verme noktasında test kitabı ve ihtiyaç duyulan ne varsa İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz üzerinden destek olduk. Destek olmaya da devam ediyoruz. Belki de il dışına çıkarak Türkiye'nin değişik yerlerine görev yapacaksınız. Görev yaparken öğrencilerimizden isteğim memleketinizi unutmayın. Sizin elde ettiğiniz başarınız Battalgazi'nin geleceğine ışık tutacak. Zorlu süreçlerden geçerken sizin bu başarıyı almanız bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu zorlu süreçte yaptığımız gençlik yatırımlarının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladık. Bizim 5 tane etüt merkezimiz var. Evleri ağır hasar alan veya yıkılan gençlerimiz etüt merkezlerimizden istifade ederek başarıyı elde ettiler. Bundan sonra da siz gibi evlatlarımıza hizmet etmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Tekrar sizleri ve ailelerinizi tebrik ediyorum. Sorun ve problemi olan evlatlarımız bizlere ulaşırsa sizler için elimizden gelen her türlü imkanı seferber ederiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de, "Battalgazi Belediye başkanımız da her zaman gençliği, gençlerin yanında. Belediyeler sadece asfalt yapan, yol yapan, çöp toplayan kurumlar değil. Her alana el atan kurumlardır. Bugün bu programı düzenleyen Başkanımıza ve ekibine de teşekkür ediyorum. Bu çalışkanlığınızı biraz daha ileriye götürerek okullarınızda, kendi branşınızda, Malatya'mız ve ülkemiz adına güzel işler yapacağınıza inanıyorum. Yolun daha başındasınız. İnşallah bulunduğunuz ortamda her zaman önde olan öncü olan ve örnek olan öğrenciler olarak, kendinizi ve ailenize temsil etme noktasında inşallah başarılı olursunuz " diye konuştu.

Güder: “Gençlerimizin başarısı Battalgazi’mizin geleceğine ışık tutacak”

Güder: “Gençlerimizin başarısı Battalgazi’mizin geleceğine ışık tutacak”

Güder: “Gençlerimizin başarısı Battalgazi’mizin geleceğine ışık tutacak”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Son Haberler
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
G20 Liderler Sonuç Bildirisi yayımlandı
G20 Liderler Sonuç Bildirisi yayımlandı
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
50 bin öğrenciye kırtasiye desteği, Kitaplar devletten, defterler Tuzla Belediyesi’nden
50 bin öğrenciye kırtasiye desteği, Kitaplar devletten, defterler Tuzla Belediyesi’nden
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!