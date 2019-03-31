Güder oyunu eşiyle birlikte kullandı

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder oyunu eşi Yıldız Güder ile birlikte kullandı.

Güder Mahalli İdareler seçimlerinde oy kullanmak üzere eşiyle birlikte Avni Kığılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine gitti. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güder, seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek, "Bu gün uzun bir çalışmanın semeresini alacağız inşallah. Yerel seçimlerin Battalgazimize, Malatyamıza ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kazası belasız bu seçimleri atlatırız inşallah. Bizim gönlümüzde geçen Cumhur İttifakının Türkiye genelinde yüzde 50 bir oyla seçimleri kazanması. Malatya'da ve ilçelerde de aynı şekilde seçimi kazanırız inşallah" diye konuştu.

Kaynak: İHA