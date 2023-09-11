Güder’den öğrencilere ilk ders sürprizi

Malatya'da 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenciler ders başı yaparken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak oldu. Güder, Orduzu Elmasuyu İlkokulu" nda ilk ders zilinde çocuklarla bir araya gelirken, çeşitli hediyeler verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilk ders zilinde çocukları yalnız bırakmadı. 2023 - 2024 eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle Orduzu Elmasuyu İlkokulu'nda ilk defa okula başlayan minikleri ziyaret eden Başkan Güder, birinci sınıf öğrencilerinin de ilk ders heyecanına ortak oldu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çocuklara sürpriz de yaptı. Başkan Güder, miniklere kırtasiye hediyelerinin yanı sıra satranç ve silinebilir defter ile 5'li okuma seti hediye etti. Güder, "İlçemizdeki Orduzu Elmasuyu İlkokulu'ndaki öğrencilerimizi ziyaret ederek başarı dileklerinde bulunduk. Öğretmenlerimizle hasbihal ettik. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Geleceğimizin teminatı olan bu yavrularımızı geleceğe ne kadar sağlam hazırlarsak, geleceğimizi de o kadar güvence altına almış oluruz. Bu noktada Devletimiz ve Bakanlığımız elinden gelenin fazlasını yapıyor. Yerel yönetimlerde olarak bizlerde her daim yavrularımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Malumunuz 6 Şubat'ta Malatya'mızın da içerisinde yer aldığı bir felaket yaşadık. Bir yandan bu felaketin izlerini silerken diğer yandan da öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmaması adına Battalgazi Belediyesi olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Devletimizin, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yerel yönetimlerimizin hummalı çalışmalarıyla öğrencilerimiz ilk ders zillerinde sıralarındaki yerini aldılar. Çocuklarımızın iyi bir şekilde eğitim görmeleri ve deprem psikolojilerini üzerlerinden atmaları için elimizden gelenin fazlasını yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılının Ülkemize, Malatya'mıza ve Battalgazi'mize hayırlı olmasını diliyorum. Işıl ışıl bakan bu yavrularımızın gözlerinden öpüyorum, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Öğrenciler de Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in ziyaretinden ve hediyelerinden dolayı Başkan amcalarına teşekkür ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)