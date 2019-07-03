Güder’den tarım tespiti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin düzenlediği Okul-Sektör İşbirliği İstişare Toplantısı'na katıldı. Başkan Güder, "Türkiye'nin kalkınmasının tarımdan geçeceğine inanıyorum" dedi.

Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin düzenlediği Okul-Sektör İşbirliği İstişare Toplantısı, Güneşli Bahçe Kır Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, Akçadağ Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile okul idarecileri ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin önemine dikkat çekerek, "Mesleki teknik ve eğitim okullarının birleştirilmesi ve mesleki eğitim de yeniden yapılanma çerçevesinde, bize devredilmiş olan Tarım Meslek Lisesi isim değiştirilerek, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimizin ve sektörün hizmetinde olmaya başladı. İsmi değişti ama içerik olarak tarım ve hayvancılık programlarını uygulamaya devam edecek. Okulumuzda tarım alanı, gıda alanı, hayvan sağlığı yetiştiricileri ve en son açtığımız yiyecek ve içecek hizmetleri bölümleri ve bunların alt dalları mevcut olup, öğrencilerimizin öğrenim hayatları boyunca, teorisini bizden, pratiğini ise sizlerden, işletmelerden almaya devam edecekler. Ve inşallah Malatya'nın tarım ve hayvancılık sektörüne yetişmiş ara elaman ihtiyacını karşılamak için sizlerle birlikte, sizlerin önerileri ve katılımları ile okulumuz öğrencileri hem hayata atılacaklar, hem de bu alanda üst öğrenime gitmek için çaba sarf edecekler" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Türkiye'nin kalkınmasının tarımdan geçtiğine dikkat çekerek, "Bu toplantı gerçekten önemli bir toplantı. Bu toplantının sonucunda, amacına uygun bir sonuca ulaşmış oluruz diye temenni ediyorum. Tarım ve hayvancılık ülkemizin olmazsa olmazıdır. Bunun için mücadeleler sarf ediliyor. Tabi Türkiye olarak bu yükün altından kalkmak sadece devlet olarak çok kolay değil. Özel sektör olsun, devlet olsun, hepimizin ülkemizin kalkınması için, tarımımızın arzulanan seviyeye gelmesi için çaba sarf etmesi lazım. Türkiye'mizde de bu sorunu aşma adına Malatya'mızda da gerçekten tarım ve hayvancılığı layık olduğu yere taşıma adına çalışmalıyız. 400 milyon dolar hem Malatya ekonomisi, hem de Türkiye ekonomisi açısından ve Dünyada milli ürün olan kayısıya sahip olmamız açısından, tarım bileşenleri olarak bu değerlerimizi ön plana çıkararak, hem Malatya, hem de milli ekonomimize katkı sağlamamız gerektiği inancındayım. Gerçekten sektöre gelen, staj yapmak isteyen öğrencilerimize yardımcı olmamız lazım, onları ara eleman olarak kullanmamız gerekiyor, kırtasiyeyi taşıma görevini onlara vermememiz gerekiyor. Türkiye'nin kalkınmasının tarımdan geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplantıda, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA