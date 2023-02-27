Gudjon Ernir Hrafnkelsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gudjon Ernir Hrafnkelsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gudjon Ernir Hrafnkelsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gudjon Ernir Hrafnkelsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gudjon Ernir Hrafnkelsson 19 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Guðjón Ernir Hrafnkelsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gudjon Ernir Hrafnkelsson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına 22 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Gudjon Ernir Hrafnkelsson'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Gudjon Ernir Hrafnkelsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gudjon Ernir Hrafnkelsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gudjon Ernir Hrafnkelsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gudjon Ernir Hrafnkelsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2020 yılında ÍBV

Gudjon Ernir Hrafnkelsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gudjon Ernir Hrafnkelsson şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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