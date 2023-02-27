Gudjon Orri Sigurjonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gudjon Orri Sigurjonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gudjon Orri Sigurjonsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gudjon Orri Sigurjonsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gudjon Orri Sigurjonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gudjon Orri Sigurjonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gudjon Orri Sigurjonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gudjon Orri Sigurjonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gudjon Orri Sigurjonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gudjon Orri Sigurjonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gudjon Orri Sigurjonsson 1 Aralık 1992 tarihinde doğmuştur.  İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Guðjón Orri Sigurjónsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gudjon Orri Sigurjonsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Gudjon Orri Sigurjonsson'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Gudjon Orri Sigurjonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gudjon Orri Sigurjonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Gudjon Orri Sigurjonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gudjon Orri Sigurjonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Mayıs 2009 yılında ÍBV

16 Mayıs 2009 yılında Framherjar

16 Ekim 2009 yılında ÍBV

13 Mayıs 2010 yılında Framherjar

22 Şubat 2011 yılında ÍBV

13 Nisan 2011 yılında Framherjar

22 Mayıs 2011 yılında ÍBV

21 Temmuz 2012 yılında Framherjar

16 Ekim 2012 yılında ÍBV

22 Şubat 2016 yılında Stjarnan

21 Şubat 2017 yılında Selfoss

21 Şubat 2018 yılında Stjarnan

22 Şubat 2020 yılında KR Reykjavík

17 Şubat 2022 yılında ÍBV

Gudjon Orri Sigurjonsson kimdir

Gudjon Orri Sigurjonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gudjon Orri Sigurjonsson şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Gudjon Orri Sigurjonsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U21 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Gudjon Orri Sigurjonsson nereli

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